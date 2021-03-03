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Billie Eilish ilişkisi hakkında konuştu: 'Onunla mutlu değildim'

Amerikalı genç yıldız Billie Eilish kısa süre önce sona eren ilişkisi hakkında konuştu. Eilish, 7: AMP sahne adıyla tanınan rapçi Brandon Adams ile mutlu olmadığını söyleyerek hayranlarını şaşırttı.

03 Mart 2021 Çarşamba 15:11
Billie Eilish ilişkisi hakkında konuştu: 'Onunla mutlu değildim'
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19 yaşındaki Amerikalı şarkıcı Billie Eilish, Apple TV+’ta yayınlanan belgeselde hakkında merak edilen sorulara yanıt verdi. Genç yıldız, sahne ismi 7: AMP olan eski sevgilisi Brandon Adams hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

‘’Onunla mutlu değildim’’

Grammy’de en büyük dört ödülü birden kazanan ilk kadın olan Billie Eilish, Apple TV+’ta yayınlanan ‘Billie Eilish: The World’s a Little Blurry’ adlı belgeselde eski sevgilisi Brandon Adams ile ayrılık sürecini anlattı.

Ünlü şarkıcı, eski ilişkisi hakkında ‘’Mutlu değildim. Onun istediği şeyleri istemiyordum’’ diyerek bu durumun adil olmadığını dile getirdi.

Billie Eilish doc shows her secret relationship with

‘’Heyecanlı bir ilişki içinde olunması gerektiğini düşünmüyorum’’

İlişkisi hakkında konuşmaya devam eden Eilish, ‘’Diğerinin daha az umursayamayacağı şeylere dair çok heyecanlı bir ilişki içinde olmasını gerektiğini düşünmüyorum’’ diyerek, ilişkilerinde çaba eksikliği olduğunu belirtti.

‘’Onu seviyorum’’

19 yaşındaki Eilish, tüm yaşananlara rağmen yine de Brandon Adams’ı sevdiğini ve bu durumun işleri zorlaştığını söyledi. Eilish sözlerini şöyle sürdürdü:

‘’Onu sevmekten vazgeçmedim. Ondan biraz ayrı kaldığımda onu özlüyorum ve onun istediği şeyi istemiyorum diye düşünüyordum. Onu düzeltmek istemiyordum, denedim.’’ dedi.

billie eilish — bleaupro 7:AMP



Son Güncelleme: 03.03.2021 15:11
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Anahtar Kelimeler:
Billie Eilish7:AMPBrandon Adams
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