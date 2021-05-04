Dünyanın en zengin işadamları arasında gösterilen ve Microsoft’u kuran ünlü milyarder Bill Gates, eşi Melinda Gates ile boşanıyor. 27 senedir evli olan çift bir anda evlilik sözleşmesini sonlandırma kararı aldı. Dünyanın en zengin işadamı olarak gösterilen Bill Gates, eşinden boşanıyor. Bill Gates ile Melinda Gates boşanıyor. Boşanmayı sosyal medya hesabından duyurdu.

Yayınladıkları ortak bildiride boşanacaklarını söyleyen evli çift, Bill Melinda Gates Vakfı’nda çalışmalara devam edeceklerini söyledi. Boşanma kararı alsalar da hayatlarının devam etmesi halinde beraber çalışacaklarını ifade ettiler. Mesleki anlamda çalışmaya devam edecekler.

Gates çiftinin şimdiye kadar üç tane çocuğu oldu. Boşanma anlaşmasıyla ilgili henüz detaylı bir açıklama yapmadılar. Yaşanan bu gelişme sonrasında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Boşanma haberini sosyal medya hesabından duyurdu. Bill Gates özellikle son günlerde koronavirüs salgınından dolayı yapmış olduğu açıklamalar dolayısıyla tepkiler üzerine çekiyordu.