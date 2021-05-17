Bill Gates ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Karısını aldattı mı?

Amerikalı ünlü milyarderson dönemlerde gündemden düşmüyor. Koronavirüs pandemisiyle ilgili yaptığı açıklamalardan sonra sürekli olarak dünya kamuoyunda eleştirilere maruz kalan Bill Gates, geçtiğimiz günlerde eşi’ten ayrılarak boşanmıştı. İkili 27 sene boyunca evli kalmıştı. Eski evli çiftin şimdiye kadar 3 çocuğu oldu. Son olarak Bill Gates ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Bill Gates’in sırrı deşifre oldu.

Ortaya atılan iddialara göre ünlü milyarder, evli olduğu dönemlerde kendi çalışanı ile birlikte olduğunu, bu yüzden eşi Melinda Gates bu çirkin durumu öğrendikten sonra boşanma kararı aldıklarını ifade edildi. Ayrıca eşi vakıf yönetim kurulu üyeliğinden de istifa ederek çarpıcı bir karar almıştı.