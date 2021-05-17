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Bill Gates ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Karısını aldattı mı?

Son dönemlerde koronavirüs ile ilgili sık sık gündeme gelen Bill Gates, eşi Melinda Gates’ten boşalmıştı. Son olarak Bill Gates ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

17 Mayıs 2021 Pazartesi 11:01
Bill Gates ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Karısını aldattı mı?
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Amerikalı ünlü milyarder Bill Gates son dönemlerde gündemden düşmüyor. Koronavirüs pandemisiyle ilgili yaptığı açıklamalardan sonra sürekli olarak dünya kamuoyunda eleştirilere maruz kalan Bill Gates, geçtiğimiz günlerde eşi Melinda Gates’ten ayrılarak boşanmıştı. İkili 27 sene boyunca evli kalmıştı. Eski evli çiftin şimdiye kadar 3 çocuğu oldu. Son olarak Bill Gates ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Bill Gates’in sırrı deşifre oldu.

Ortaya atılan iddialara göre ünlü milyarder, evli olduğu dönemlerde kendi çalışanı ile birlikte olduğunu, bu yüzden eşi Melinda Gates bu çirkin durumu öğrendikten sonra boşanma kararı aldıklarını ifade edildi. Ayrıca eşi vakıf yönetim kurulu üyeliğinden de istifa ederek çarpıcı bir karar almıştı.


Son Güncelleme: 17.05.2021 11:01
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Anahtar Kelimeler:
Bill GatesMelinda Gates
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