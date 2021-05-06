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Bill Gates eşine ne kadar tazminat ödeyecek?

Bill Gates ve boşanma kararı aldığı eşi Melinda Gates'in mal paylaşımı merak edilmeye devam ediyor. Dünyanın en zengin insanları listesinde zirvede bulunan Bill Gates'in boşanma durumunda eşine ne kadar tazminat ödeyeceği araştırılıyor. Pek çok kişi, Bill Gates eşine ne kadar tazminat ödeyecek? soruları merak ediliyor.

06 Mayıs 2021 Perşembe 21:16
Bill Gates eşine ne kadar tazminat ödeyecek?
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Microsoft’un kurucusu Bill Gates’in 27 yıllık eşi ve 3 çocuğunun annesi olan Melinda Gates ile boşanma kararları alması sonrasında pek çok kişi araştırmalarına hız verdi. Dünyanın en zengin insanlarından birisi olan ve her sene ilk 3’te yer alan Bill Gates’in eşi boşanma kararı aldığı Melinda’ya ne kadar hisse devredeceği ve tazminat ödemesi yapacağı araştırılıyor.

Twitter’dan yapılan paylaşım ile Melinda Gates’den boşanma kararı alan milyarder Bill Gates boşanma nedeniyle eşine tüm servetinin yarısını verebileceği ortaya atılan iddialardan birisi olurken Bill Gates boşanma öncesi ilk adımı attı

Hisse devri

Boşanma kararı aldığı eşine 1.8 milyar dolarlık hisse devri yaptığını açıklayan Bill Gates hisselerin şirketleri olan Canadian National Ralway’den 1.5 milyar dolarlık değeri olan 14 milyon hissesi ve AutoNation’un 309 milyon dolarlık 2.9 milyon hissesini eşine verdiğini aktardı.

Bill Gates tazminat ödemeleri sonrasında dünyanın en zengin insanları listesinden 13 sıra birden düşecek. Öte yandan Bill Gates ve Melinda Gates boşanabilmek için dünyanın en büyük avukatlık firmalarından destek aldıklarını da açıkladı.

Açıklamalarda Bill Gates’in Los Angeles’tan gelen 3 avukat tarafından temsil edileceği belirtilirken Melinda’yı New York’tan gelen 4 avukat temsil edecek denildi.,

Görülen davalar sonucunda Gates servetinin yar ı yarıya bölünmesine karar verilmesi halinde Bill Gates 4 basamak daha düşerek dünyanın en zengin 17. İnsanı olacak.




Son Güncelleme: 06.05.2021 21:16
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