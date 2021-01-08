Bige Önal'dan sevgilisi Aras Bulut İynemli hakkında itiraf

Bir süredir birlikte olan ve güzel bir ilişkileri olan güzel oyuncu Bige Önal İle başarılı yakışıklı oyuncu Aras Bulut İynemli sosyal medyada çok merak edilen çiftler arasında.İkilinin aşkları ise birlikte rol aldıkları, “Maral: En Güzel Hikayem” adlı dizinin ardından başlamış ve mazaginden oldukça uzakta ilişkilerini yaşadıkları için çok fazla ilişkileri ile gündeme gelmemişlerdir.
Öte yandan güzel oyuncu yakın zamanda yeni bir projeyle ekranlara döneceğinin müjdesinin verdi.
Son Güncelleme: 08.01.2021 23:54