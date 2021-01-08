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Bige Önal'dan sevgilisi Aras Bulut İynemli hakkında itiraf

Zekeriyaköy'de görüntülenen Ünlü oyuncu Bige Önal sevgilisi Aras Bulut İynemli hakkında yaptığı itirafta ilişkilerinin iyi gittiğini ancak yoğun set günlerinden dolayı çok fazla görüşemediklerini belirtti.

08 Ocak 2021 Cuma 23:54
Bige Önal'dan sevgilisi Aras Bulut İynemli hakkında itiraf
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Bir süredir birlikte olan ve güzel bir ilişkileri olan güzel oyuncu Bige Önal İle başarılı yakışıklı oyuncu Aras Bulut İynemli sosyal medyada çok merak edilen çiftler arasında.İkilinin aşkları ise birlikte rol aldıkları, “Maral: En Güzel Hikayem” adlı dizinin ardından başlamış ve mazaginden oldukça uzakta ilişkilerini yaşadıkları için çok fazla ilişkileri ile gündeme gelmemişlerdir.

Zekeriyaköy’de görüntülenen Bige Önal’a ,Aras Bulut ile birliktelikleri soruldu. İlişkileri hakkında itirafta bulunan güzel oyuncu ilişkilerinin güzel gittiğini söylerken alışverişten döndüğünün ve yemeğini tek yiyeceğini belirtti. Aras Bulut İynemli ile iyi giden ilişkileri olduğunu ancak yoğun set günlerinden dolayı fazla görüşemediklerini söyledi. Aras Bulut’un çok fazla çalıştığı için yanına gelemediğini ekledi.

Öte yandan güzel oyuncu yakın zamanda yeni bir projeyle ekranlara döneceğinin müjdesinin verdi.



Son Güncelleme: 08.01.2021 23:54
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Anahtar Kelimeler:
Bige önalAras Bulut İynemli
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