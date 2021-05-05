Bige Önal, '20'li yaş' akımında 2001 yılındaki dolar kurunu paylaştı

Sosyal medyada yeni trend olan 20’li yaş fotoğraf akımında birçok ünlü kendi fotoğraflarını paylaşırken ünlü oyuncu Bige Önal’dan farklı bir paylaşım geldi.

Yirmi yıl önceki dolar kurunu paylaştı

FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Sen Çal Kapımı oynayan ünlü oyuncu Bige Önal ‘20’li yaş’ akımına, 2001 senesindeki dolar kurunu ve bugünkü kuru karşılaştırdığı fotoğrafla katıldı. Fotoğraf kısa süre içinde sosyal medyada çok kez paylaşıldı.

Bige Önal kimdir?

1 Şubat 1990 senesinde İstanbul’da doğan Bige Önal, Galatasaray’ın eski futbolcusu Erhan Önal’ın ve eski manken Mine Baysan’ın kızıdır. Üniversite eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesinde alan Önal, 2006 senesinde Otel dizisiyle ilk kez kamera karşısına geçti. Göç Zamanı, Maral, Benim Adım Gültepe gibi birçok başarılı yapımda yer alan Önal, şimdilerde Sen Çal Kapımı dizisinde oynamaktadır.