Bianca Gascoigne'nin 2021 Takvimi için Türkiye'de poz verdi!

Dünyaca ünlü eski futbolcu Paul Gascoigne'in kızı olan ünlü model Bianca Gascoigne 2021 yılı takvim çekimleri için objektiflere poz verdi.

34 yaşındaki Ünlü İngiliz model Bianca Gascoigne podyumların ve sanal alemin en çok aranan modelleri arasında yer alıyor.

2021 yılı takvim çekimler için kameraların karşına Bianca Gascoigne çekimler için Türkiye'ye geldi.

Türkiye'de kameraların karşısına geçen ünlü model mayo ve bikinisiyle birlikte 2021 yılı takvimlerinde yer alacak pozlarını verdi.

Güzelliği ve fiziği ile büyüleyen ünlü model objektiflere kovboy kızı pozlarıda verdi.

İşte güzel model Bianca Gascoigne\'nin 2021 takvimi için Türkiye'de objektiflere verdiği o birbirinden özel ve iddialı pozlar