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Bianca Gascoigne'nin 2021 Takvimi için Türkiye'de poz verdi!

34 yaşında ki ünlü İngiliz model Bianca Gascoigne'nin 2021 Takvimi için çekimleri için Türkiye'ye geldi. İşte Bianca Gascoigne'nin 2021 Takvimi için Türkiye'de verdiği pozlar..

07 Kasım 2020 Cumartesi 19:07
Bianca Gascoigne'nin 2021 Takvimi için Türkiye'de poz verdi!
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Dünyaca ünlü eski futbolcu Paul Gascoigne'in kızı olan  ünlü model Bianca Gascoigne 2021 yılı takvim çekimleri için objektiflere poz verdi.

34 yaşındaki Ünlü İngiliz model Bianca Gascoigne podyumların ve sanal alemin en çok aranan modelleri arasında yer alıyor.

2021 yılı takvim çekimler için kameraların karşına Bianca Gascoigne çekimler için Türkiye'ye geldi.


Türkiye'de kameraların karşısına geçen ünlü model mayo ve bikinisiyle birlikte 2021 yılı takvimlerinde yer alacak pozlarını verdi.

Güzelliği ve fiziği ile büyüleyen ünlü model objektiflere kovboy kızı pozlarıda verdi.

İşte güzel model Bianca Gascoigne\'nin 2021 takvimi için Türkiye'de objektiflere verdiği o birbirinden özel ve iddialı pozlar



Son Güncelleme: 07.11.2020 19:07
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