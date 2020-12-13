Beyin kanaması nedeniyle iki kez operasyon geçiren Ali Sürmeli sağlık durumu hakkında bilgi verdi

Yüksek tansiyon nedeniyle beyin kanaması geçiren oyuncu Ali Sürmeli iki kez operasyon geçirdi. Başarılı operasyonların ardından hayata dönen Ali Sürmeli, açıklamalarda bulundu. 61 yaşındaki usta isim yeniden doğmuş gibiyim, yürümeye başladım şeklinde açıklamalarda bulundu.

Sağlık durumu hakkında konuşan Ali Sürmeli, gayet iyi olduğunu ifade etti. Setlere ne zaman döneceksiniz sorusuna da yanıt veren Sürmeli, “Hep hazırım. Doktorun dediği; biraz yürü, toparlan ve kendine gel" dedi.

Sözlerinin sonunda kendisine destek veren yalnız bırakmayan kişilere teşekkür eden Sürmeli, "Kimin gelmediğini ya da aramadığını bilmiyorum. Oğlumun dediği kadarıyla, o dönem soranları telefonla arayıp teşekkür ediyorum" diyerek sözlerine son verdi.