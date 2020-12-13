Beyin kanaması nedeniyle iki kez operasyon geçiren Ali Sürmeli sağlık durumu hakkında bilgi verdi

Yüksek tansiyon nedeniyle beyin kanaması geçiren oyuncu Ali Sürmeli iki kez operasyon geçirdi. Başarılı operasyonların ardından hayata dönen Ali Sürmeli, açıklamalarda bulundu. 61 yaşındaki usta isim yeniden doğmuş gibiyim, yürümeye başladım şeklinde açıklamalarda bulundu.
Sözlerinin sonunda kendisine destek veren yalnız bırakmayan kişilere teşekkür eden Sürmeli, "Kimin gelmediğini ya da aramadığını bilmiyorum. Oğlumun dediği kadarıyla, o dönem soranları telefonla arayıp teşekkür ediyorum" diyerek sözlerine son verdi.
Son Güncelleme: 13.12.2020 17:18