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Beyazıt Öztürk'ün Lavin Ay ile aşk yaşadığı söylemleri gündemde

Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk'ün, Azerbaycanlı Lavin Ay ile aşk yaşadığı iddiaları gündemde yer aldı. İkili iddialar karşısında bir açıklamada bulunmazken, çiftin iki senedir beraber yaşadıkları belirtiliyor.

30 Mayıs 2021 Pazar 21:58
Beyazıt Öztürk'ün Lavin Ay ile aşk yaşadığı söylemleri gündemde
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Bebek'te boğaz manzaralı konutu olan Beyazıt Öztürk'ün iki senedir Lavin Ay isimli sevgilisiyle yaşadıkları iddia ediliyor.

HaberTürk'ün haberine göre, bir zamanlar Youtube kanalı için konutunda Murat Boz ve Seda Bakan ile videoları paylaşan Öztürk'ün ilişkisini, bu paylaşımlar ele verdi. Lavin Ay'ın, Beyazıt Öztürk'ün malikanesinde çekildikleri fotoğrafların sosyal medyada yer alması akıllarda soru işareti oluşmasına neden oldu. Gündemde yer alan iddaialardan sonra ise Lavin Ay'ın Instagram hesabını sildiği görüldü.

Diğer yandan 24 yaşındaki Lavin Ay'ın Öztürk için diksiyon dersleri aldığı ve Türkçe'yi ilerlettiğğine dair söylemler de gündemde yer aldı. 


Son Güncelleme: 30.05.2021 21:58
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Anahtar Kelimeler:
Lavin AyBeyazıtöztürkAşkBebek
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