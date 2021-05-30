Beyazıt Öztürk'ün Lavin Ay ile aşk yaşadığı söylemleri gündemde

Bebek'te boğaz manzaralı konutu olan Beyazıt Öztürk'ün iki senedir Lavin Ay isimli sevgilisiyle yaşadıkları iddia ediliyor.

HaberTürk'ün haberine göre, bir zamanlar Youtube kanalı için konutunda Murat Boz ve Seda Bakan ile videoları paylaşan Öztürk'ün ilişkisini, bu paylaşımlar ele verdi. Lavin Ay'ın, Beyazıt Öztürk'ün malikanesinde çekildikleri fotoğrafların sosyal medyada yer alması akıllarda soru işareti oluşmasına neden oldu. Gündemde yer alan iddaialardan sonra ise Lavin Ay'ın Instagram hesabını sildiği görüldü.

Diğer yandan 24 yaşındaki Lavin Ay'ın Öztürk için diksiyon dersleri aldığı ve Türkçe'yi ilerlettiğğine dair söylemler de gündemde yer aldı.