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Beyazıt Öztürk'ün Azeri aşkı! Yaş farkı dikkat çekti!

Beyaz Show programıyla yıldızı parlayan Beyazıt Öztürk, yeni bir aşka yelken açtı. Beyazıt Öztürk'ün Azeri aşkı! Ünlü komedyenin yeni sevgilisiyle arasındaki yaş farkı dikkat çekti. İşte detaylar...

30 Mayıs 2021 Pazar 09:57
Beyazıt Öztürk'ün Azeri aşkı! Yaş farkı dikkat çekti!
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52 yaşında olan başarılı şovmen Beyazıt Öztürk, sanat camiasının müzmin bekarı olarak biliniyor. Fakat Öztürk, seneler sonra aşk orucunu bozarak yeni bir aşka yelken açtı. Öztürk, Azeri güzel Lavin Ay ile aşk yaşıyor. Öztürk ile olan ilişkisini Lavin Ay ele verdi. Başarılı komedyenin evinde yarı çıplak paylaşım yapan güzel, kısa sürede gündeme oturmayı başardı. İlişkinin ortaya çıkması, uzun süredir yalnız olan Öztürk’ün hayranlarını şoke etti.

Son olarak O Ses Türkiye’de jüri olan 52 yaşındaki Beyazıt Öztürk, bu defa projeleriyle değil aşk hayatıyla adını duyurdu. Uzun süredir yalnız olan Öztürk’ün üç sene önce yerleştiği boğaz manzaralı evinden paylaşımda bulunan Lavin Ay, Instagram’da yaşadığı ilişkiyi ortaya çıkardı.

Aralarındaki yaş farkı dikkat çekiyor

Lavin Ay’ın ünlü komedyenin evinde kaldığı ve 24 yaşında olduğu anlaşıldı. Azeri güzel, Öztürk’ün evinde bacaklarını masanın üzerine uzatarak poz verince gizli aşk ortaya çıktı.

Çok fazla kişinin bilmediği, yalnızca çok yakın arkadaşların davet edildiği bu evde Beyaz kısa süre önce Murat Boz ve Seda Bakan’la bir Youtube programı kaydetmişti.

2 senedir Türkiye’de ders alıyor

Moda ve güzellik sektöründe çalışan Lavin Ay, Azeri olduğu halde güzel bir Türkçesi var. Ünlü güzelin iki senedir ülkemizde diksiyon dersleri aldığı ortaya çıktı.


Son Güncelleme: 30.05.2021 09:57
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Beyazıt öztürkün Azeri AşkıBeyazıt öztürk Ve Sevgilisi Yaş Farkı
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