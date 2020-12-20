Beyazıt Öztürk'ün 1 yıllık reklam anlaşmasından alacağı para duyanları şoke etti!

Ülkemizin en büyük beyaz eşya üreticisi ve satıcısı olan firmalardan birisi ile reklam anlaşması imzalayan ünlü şovmen Beyazıt Öztürk’ün anlaşma karşılığında yıllık 6 milyon TL alacağı öğrenildi.

Türkiye’nin en tanınan şovmenlerinden birisi olan Beyazıt Öztürk’ün geçtiğimiz aylarda bir Türk markasının Avrupa’da satılan sucukları için imzaladığı ve Cengiz Bozkurt ile birlikte görev aldığı reklam filmleri için aldığı ücret ortaya çıktı.

6 milyon TL’lik anlaşma

Exxen’de programı olacak

TV100 ekranlarında yayınlanan magazin programında konuya değinen sunucular Beyaz’ın Türk beyaz eşya firması ile yaptığı anlaşmanın değerinin 6 milyon TL olduğu açıklandı.

Ayrıca yılbaşında Acun Ilıcalı ve İbrahim Büyükak tarafından açılacak Exxen platformu için bir program hazırladığı belirtildi. Programın içeriği ve türü belirtilmezken yılbaşı sonrasında programın netlik kazanacağı belirtildi.