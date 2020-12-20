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Beyazıt Öztürk'ün 1 yıllık reklam anlaşmasından alacağı para duyanları şoke etti!

Türkiye'nin en tanınan şovmenlerinden olan Beyazıt Öztürk'ün yaptığı reklam anlaşmasının değeri ortaya çıktı. Pek çok kişi Beyaz'ın 1 yıllık anlaşma sonucunda ne kadar para kazanacağını araştırmaya devam ediyor.

20 Aralık 2020 Pazar 03:47
Beyazıt Öztürk'ün 1 yıllık reklam anlaşmasından alacağı para duyanları şoke etti!
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Ülkemizin en büyük beyaz eşya üreticisi ve satıcısı olan firmalardan birisi ile reklam anlaşması imzalayan ünlü şovmen Beyazıt Öztürk’ün anlaşma karşılığında yıllık 6 milyon TL alacağı öğrenildi.

Türkiye’nin en tanınan şovmenlerinden birisi olan Beyazıt Öztürk’ün geçtiğimiz aylarda bir Türk markasının Avrupa’da satılan sucukları için imzaladığı ve Cengiz Bozkurt ile birlikte görev aldığı reklam filmleri için aldığı ücret ortaya çıktı.

6 milyon TL’lik anlaşma

TV100 ekranlarında yayınlanan magazin programında konuya değinen sunucular Beyaz’ın Türk beyaz eşya firması ile yaptığı anlaşmanın değerinin 6 milyon TL olduğu açıklandı.

Exxen’de programı olacak

Ayrıca yılbaşında Acun Ilıcalı ve İbrahim Büyükak tarafından açılacak Exxen platformu için bir program hazırladığı belirtildi. Programın içeriği ve türü belirtilmezken yılbaşı sonrasında programın netlik kazanacağı belirtildi.

 



Son Güncelleme: 20.12.2020 03:47
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Beyazıt öztürkBeyazReklam Anlaşması6 Milyon TlExxen
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