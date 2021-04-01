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Betül Lily kimdir? Betül Lily nereli ve kaç yaşında?

Geçtiğimiz günlerde Palandöken’de tatil yapmaya giden Reynmen’e, Betül Lily’nin de eşlik ettiği iddiaları ortaya atıldı. Sosyal medya fenomeni olan Betül Lily’nin, Reynmen ile aşk yaşadıkları haberi ise takipçileri tarafından merak edilmeye devam ediyor. İşte Betül Lily hakkında merak edilenler…

01 Nisan 2021 Perşembe 02:09
Betül Lily kimdir? Betül Lily nereli ve kaç yaşında?
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Sosyal medyada herkesin Reynmen adıyla tanıdığı Yusuf Aktaş çıkardığı şarkılarla adından sıklıkla söz ettiriyor. Son günlerde ise Reynmen ile ilgili şok edici bir iddia ortaya atıldı. 

İddialara göre hafta sonunu Erzurum’da geçiren Reynmen’e, fenomen Betül Lily’nin eşlik ettiği haberi yayıldı.

Ortaya atılan iddialar karşısında sessizliğini koruyan Reynmen’in nasıl bir açıklama yapacağı ise takipçileri tarafından merak konusu oldu.

Betül Lily

Yoga eğitmeni Betül Lily, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekiyor.  Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Betül Lily fotoğrafları ve paylaşımlarıyla oldukça fazla beğeni topluyor. Betül Lily aynı zamanda OTDÜ’de okumaktadır.

 

 

 



Son Güncelleme: 01.04.2021 02:09
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Anahtar Kelimeler:
ReynmenYusuf AktaşBetül Lily
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