Betül Lily kimdir? Betül Lily nereli ve kaç yaşında?

Sosyal medyada herkesin Reynmen adıyla tanıdığı Yusuf Aktaş çıkardığı şarkılarla adından sıklıkla söz ettiriyor. Son günlerde ise Reynmen ile ilgili şok edici bir iddia ortaya atıldı.

İddialara göre hafta sonunu Erzurum’da geçiren Reynmen’e, fenomen Betül Lily’nin eşlik ettiği haberi yayıldı.

Ortaya atılan iddialar karşısında sessizliğini koruyan Reynmen’in nasıl bir açıklama yapacağı ise takipçileri tarafından merak konusu oldu.

Betül Lily

Yoga eğitmeni Betül Lily, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekiyor. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Betül Lily fotoğrafları ve paylaşımlarıyla oldukça fazla beğeni topluyor. Betül Lily aynı zamanda OTDÜ’de okumaktadır.