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Beşiktaşlı ünlülerin şampiyonluk paylaşımları!

Spor Toto Süper Lig'de 2020-2021 sezonu şampiyonu Beşiktaş oldu. Son haftaya kadar heyecanın devam ettiği Süper Lig'de dün akşam şampiyonun kim olduğu belli oldu. Galatasaray ile aynı puanda olan Beşiktaş averaj ile şampiyon olan takım oldu.

16 Mayıs 2021 Pazar 15:46
Beşiktaşlı ünlülerin şampiyonluk paylaşımları!
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Oldukça heyecanlı geçen gecede ünlü isimler takımlarının kupa mutluluğunu yaşadı. İşte Beşiktaşlı ünlülerin yapmış oldukları paylaşımlar...

Aynur Aydın 

Biz şampiyon olduk!

Hakan Altun 

Bu sevda başka bir sevdadır asla tarifi yoktur ve bu tutku doğarken başlar ölünce son bulur. Biz Beşiktaşımıza her daim inandık ebediyete kadar da inanacağız. Hakkımızla ve şerefimizle şampiyonluğumuz kutlu olsun. Dip not: Büyük Başkanımız Süleyman Seba cennette rahat uyu. En sevdiğin evlatlarından biri olan Sergen Yalçın Beşiktaşımızı şampiyon yaptı.

Aras Bulut İynemli

Aklımız, kalbimiz, ruhumuz sizinle

Begüm Kütük Yaşaroğlu 

Bir tebriğinizi alırım.

Demet Akalın 

Kalbimi sıkıştıran BeşiktAşk.

Gökhan Tepe 

Oğlum... İlk şampiyonluğun... Hayat gibi Beşiktaş... Son ana kadar pes etme... Bu şampiyonluğu unutma...

Hülya Avşar 

Şampiyon Beşiktaş! Şampiyon belli ikinci kim

Serkan Çayoğlu 

Şampiyon...

Yılmaz Erdoğan 

Şampiyon.

 


Son Güncelleme: 16.05.2021 15:46
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