Beşiktaşlı ünlülerin şampiyonluk paylaşımları!

Oldukça heyecanlı geçen gecede ünlü isimler takımlarının kupa mutluluğunu yaşadı. İşte Beşiktaşlı ünlülerin yapmış oldukları paylaşımlar...

Aynur Aydın

Biz şampiyon olduk!

Hakan Altun

Bu sevda başka bir sevdadır asla tarifi yoktur ve bu tutku doğarken başlar ölünce son bulur. Biz Beşiktaşımıza her daim inandık ebediyete kadar da inanacağız. Hakkımızla ve şerefimizle şampiyonluğumuz kutlu olsun. Dip not: Büyük Başkanımız Süleyman Seba cennette rahat uyu. En sevdiğin evlatlarından biri olan Sergen Yalçın Beşiktaşımızı şampiyon yaptı.

Aras Bulut İynemli

Aklımız, kalbimiz, ruhumuz sizinle

Begüm Kütük Yaşaroğlu

Bir tebriğinizi alırım.

Demet Akalın

Kalbimi sıkıştıran BeşiktAşk.

Gökhan Tepe

Oğlum... İlk şampiyonluğun... Hayat gibi Beşiktaş... Son ana kadar pes etme... Bu şampiyonluğu unutma...

Hülya Avşar

Şampiyon Beşiktaş! Şampiyon belli ikinci kim

Serkan Çayoğlu

Şampiyon...

Yılmaz Erdoğan

Şampiyon.