Beşiktaş’ın şampiyonluk kutlamasında şarkı söyleyen Murat Boz playback şoku yaşadı!

2020-2021 yılı Süper Lig şampiyonu Beşiktaş olurken ünlü şarkıcı Murat Boz dün kara kartallar ile buluştu. 19.03’te Vodofone Park’ta kupa gecesi gerçekleşti. Mustafa Sandal, Murat Boz, Hayko Cepkin, Eypio, Ömür Gedik, Aynur Aydın, Reynmen ve Gökhan Tepe sahne aldı. Murat Boz’un sahne sırasında ise playback şoku yaşandı.

Playback halinde şarkı söyleyen şarkıcının sesi kesilmesi üzerine ne yapacağını şaşırdı. Murat Boz yaşanan aksaklık nedeniyle şarkısına devam etmek istedi fakat orkestra olmadığı için zor anlar yaşadı.

Aynı zamanda Murat Boz için yanlış anons verildi. Şarkıcı sahneye çıkarken ‘Mustafa Sandal’ diyerek anons edildi.

Boz, bu durumu sosyal medya hesabından “Top oynarım. İyi de bir Mustafa Sandal’ımdır” ifadelerini kullandı.