Beşiktaş eski Başkanı ile Defne Samyeli arasında aşk iddiaları gündeme geldi

Beşiktaş eski Başkanı ve iş insanı Serdar Bilgili’nin geçtiğimiz gün Defne Samyeli ile Marmaris’teki bir restoranda yemek yedikleri görüntülerinin çıkması üzerine yeni bir aşk doğacağı iddiaları gündeme gelmeye başladı. Son olarak Cem Yılmaz ile birliktelik yaşadığı bilinen Defne Samyeli, Barbara Saranda isimli restoranda Serdar Bilgili ile lüks bir restoranda bir araya geldi.

Yeni aşk iddiaları gündeme geldi

Arkadaşlarıyla yemeğe çıktığı görülen iki ünlü ismin mekanda yan yana oturdukları ve ikilinin samimi pozlar verdikleri görüldü. Söz konusu görüntülerin objektiflere takılmasıyla birlikte ikili arasında aşk iddiaları gündeme gelmeye başladı.