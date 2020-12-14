Berrak Tüzünataç'ın sanatsal bir çalışma için soyundu

Model ve oyuncu Berrak Tüzünataç, vücuduna “Bla” yazısı yazdırdı. Çıplak şekilde kamera karşısına geçen Tüzünataç, o görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Berrak Tüzünataç’ın cesur paylaşımı sosyal medyada gündem olurken, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
Berrak Tüzünataç, cesur paylaşımını şu ifadelerle takipçileriyle paylaştı;
Tüzünataç, daha öncede sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla gündem olmuştu. Güzel oyuncunun son paylaşımı diğer paylaşımlarından farklı olarak oldukça cesurdu. Sosyal medyada gündem olan pozlar hakkında bazı takipçiler destekte bulunurken, bazı takipçiler ise eleştirilerde bulundu.
Son Güncelleme: 14.12.2020 02:21