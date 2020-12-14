Berrak Tüzünataç'ın sanatsal bir çalışma için soyundu

Model ve oyuncu Berrak Tüzünataç, vücuduna “Bla” yazısı yazdırdı. Çıplak şekilde kamera karşısına geçen Tüzünataç, o görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Berrak Tüzünataç’ın cesur paylaşımı sosyal medyada gündem olurken, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Berrak Tüzünataç, cesur paylaşımını şu ifadelerle takipçileriyle paylaştı;

“Farklı yaratıcılık ve sanat dallarına odaklanan üç kadın sanatçı olarak; bizim için çok önemli olan bir şeyi tezahür ettirmek ve ifade etmek için iş birliği yaptık. Yani, her birimiz en iyi olduğumuz şeyi yaptık. Bu, herhangi bir marka veya dergi tarafından sipariş edilen bir "iş" değil. Gerçekten önemli olan şeyleri yaratmak ve tezahür ettirmek için tüm potansiyelimizi kullanan biziz. Bizi izlemeye devam edin"

Tüzünataç, daha öncede sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla gündem olmuştu. Güzel oyuncunun son paylaşımı diğer paylaşımlarından farklı olarak oldukça cesurdu. Sosyal medyada gündem olan pozlar hakkında bazı takipçiler destekte bulunurken, bazı takipçiler ise eleştirilerde bulundu.