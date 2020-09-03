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Berrak Tüzünataç'dan eleştirilere sert yanıt! Mutlu olmak istiyorum

Ali Yönenç ile aşk yaşamaya başlayan Berrak Tüzünataç eleştirilerin odak noktası oldu. Arkadaşının eski sevgilisi ile ilişkiye başlayan Tüzünataç, bu konu hakkında yapılan yorumlara sert yanıt verdi.

03 Eylül 2020 Perşembe 17:18
Berrak Tüzünataç'dan eleştirilere sert yanıt! Mutlu olmak istiyorum
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Yeni bir aşk ile gündeme gelen Berrak Tüzünataç, Ali Yönenç ile aşk yaşamaya başladı. Geçtiğimiz aylarda Burcu Esmersoy’un eski sevgilisi Berk Suyabatma ile olan ilişkisini biten Tüzünataç, Ali Yönenç ile yeni bir ilişki yaşıyor.

Berrak Tüzünataç’ın arkadaşı Dolunay Soysert’in eski sevgilisi olan Ali Yönenç, bu konuda güzel oyuncunun tepki çekmesine yol açtı. Arkadaşının eski sevgilisi ile aşk yaşayan Tüzünataç’a birçok kişi tarafından tepkiler geldi. Bu konu hakkında açıklamalarda bulunan Tüzünataç, yapıtğı paylaşım ile tepkilere yanıt verdi.

Mutlu olmak istiyorum

19 yaşından beri hayatını, ilişkilerini ve işlerini mutlu olmak adına yaptığını duyuran Berrak Tüzünataç, bu konuda kimsenin söz sahibi olmadığına dair sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.


Kimsenin üstünde tepinmesine müsaade etmeyeceği hayatını kendi mutluluğu için yaşadığını aktaran Tüzünataç, yıllardır yapılan yorumların haksız olduğunu belirtti.

Herkes gibi mutlu olmak isteyen ünlü oyuncu, bu konuda elinden geleni yapmak istediğini ve mutlu bir hayat sürmek istediğini dile getirdi.

 



Son Güncelleme: 03.09.2020 17:18
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Anahtar Kelimeler:
Berrak TüzünataçAli Yönenç
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