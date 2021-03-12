Berrak Tüzünataç ve Uraz Kaygılaroğlu çifti ilk defa görüntülendi.

Aşk iddialarını sosyal medya uygulaması olan Instagram üzerinden bir şarkı paylaşımına Berrak Tüzünataç’ı etiketleyerek doğrulayan Kaygılaroğlu, Tüzünataç ile ilk defa Kadiköy’de görüntülendi. Çift, Moda’ya doğru ilerlerken görüntülendi.

Güncel Magazin tarafından görüntülenen çift, sosyal medya üzerinden ‘Uyanmam’ şarkısına etiketlenmesiyle aşk iddialarını doğrulamıştı. Uyanmam şarkısının ise sözleri dikkat çekti. Şarkının sözlerinde "Bir düş gördüm, sen ben vardık, gamsız bomboş hovardaydık. Telaş korku, bilen yoktu. Sevişmek tek derdimiz oldu" cümleleri yer aldı.