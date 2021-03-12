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Berrak Tüzünataç ve Uraz Kaygılaroğlu çifti ilk defa görüntülendi.

Uzun zamandır hayatlarında kimseyi almayan Berrak Tüzünataç ve Uraz Kaygılaroğlu’nun sevgili olduğu iddia edilmişti. Sosyal medya üzerinden ise bu durum onaylanmıştı. Çift, ilk defa görüntülendi.

12 Mart 2021 Cuma 12:19
Berrak Tüzünataç ve Uraz Kaygılaroğlu çifti ilk defa görüntülendi.
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Aşk iddialarını sosyal medya uygulaması olan Instagram üzerinden bir şarkı paylaşımına Berrak Tüzünataç’ı etiketleyerek doğrulayan Kaygılaroğlu, Tüzünataç ile ilk defa Kadiköy’de görüntülendi. Çift, Moda’ya doğru ilerlerken görüntülendi.

Güncel Magazin tarafından görüntülenen çift,  sosyal medya üzerinden ‘Uyanmam’ şarkısına etiketlenmesiyle aşk iddialarını doğrulamıştı. Uyanmam şarkısının ise sözleri dikkat çekti. Şarkının sözlerinde "Bir düş gördüm, sen ben vardık, gamsız bomboş hovardaydık. Telaş korku, bilen yoktu. Sevişmek tek derdimiz oldu" cümleleri yer aldı.   

 



Son Güncelleme: 12.03.2021 12:19
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Anahtar Kelimeler:
Berrak TüzünataçUraz KaygılaroğluçiftSevgiliKadıköy
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