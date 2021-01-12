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Berrak Tüzünataç'tan radikal poz!

36 yaşındaki ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç'tan yakında hayata geçecek projesine dikkat çekmek için radikal bir paylaşım geldi.

12 Ocak 2021 Salı 20:08
Berrak Tüzünataç'tan radikal poz!
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Ekranların tanınan oyuncularından olan 36 yaşında Berrak Tüzünataç radikal bir paylaşıma imza attı.

Başarı oyuncu önümüzdeki dönemde hayata geçireceği projesine dikkat çekmek farklı bir olaya imza attı ve Tüzünataç sosyal medya hesabından iddiali bir pozu takipçileriyle paylaştı.

Sosyal medyayı aktif kullanan ve yaklaşık yarım milyon takipçisi bulunan güzel oyuncu hesabından yapmış olduğu çıplak ve vücuduna yazdığı 'bla bla bla' yazısı ile kısa süre içinde gündem oldu.

Tüzünataç'ın bu iddialı pozu epey etkileşim alırken,kendisine binlerce takipçi kazandırdı.

Berrak Tüzünataç'ın pozu kadar altına düştüğü 'Özgürlüğün doğuşu' notuda epey konuşuldu.

İşte başarılı oyuncunun sanal alemi kasıp kavuran o iddialı paylaşımları 

Son Güncelleme: 12.01.2021 21:35
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Berrak Tüzünataç PaylaşımBerrak TüzünataçBerrak Tüzünataç çıplak Paylaşım
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