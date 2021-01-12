Berrak Tüzünataç'tan radikal poz!

Ekranların tanınan oyuncularından olan 36 yaşında Berrak Tüzünataç radikal bir paylaşıma imza attı.

Başarı oyuncu önümüzdeki dönemde hayata geçireceği projesine dikkat çekmek farklı bir olaya imza attı ve Tüzünataç sosyal medya hesabından iddiali bir pozu takipçileriyle paylaştı.

Sosyal medyayı aktif kullanan ve yaklaşık yarım milyon takipçisi bulunan güzel oyuncu hesabından yapmış olduğu çıplak ve vücuduna yazdığı 'bla bla bla' yazısı ile kısa süre içinde gündem oldu.

Tüzünataç'ın bu iddialı pozu epey etkileşim alırken,kendisine binlerce takipçi kazandırdı.

Berrak Tüzünataç'ın pozu kadar altına düştüğü 'Özgürlüğün doğuşu' notuda epey konuşuldu.

İşte başarılı oyuncunun sanal alemi kasıp kavuran o iddialı paylaşımları