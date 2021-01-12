Berrak Tüzünataç, sanatsal projesi için bu kez çırılçıplak soyundu!

Ünlü model ve oyuncu Berrak Tüzünataç, son zamanlarda yaptığı sanat çalışmaları ile adından sıkça söz ettiriyor.

Sanatçı Burcu Karademir ve görsel alanda çalışmaları bulunan Esra Gülmen ile çalışan Berrak Tüzünataç, daha önce vücudunda 'bla' yazısını yazarak yarıçıplak poz vermişti. Tüzünataç şimdi de kameraların kaşısına çırılçıplak geçti.

Yeni fotoğraflarınıhesabından paylaşan Berrak Tüzünataç'ın vücudunun her yerine 'bla' yazısını yazdığını görülürken fotoğrafı "Özgürlüğün doğumu" mesajıyla paylaştı.

Bu çalışmalarla sadece farkındalık yaratmak istediğini söyleyen Tüzünataç'ın çıplak fotoğrafı hayranları tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutulurken ünlü isme sanatçı dostları da destek verdi.