Berrak Tüzünataç bikinili paylaşımı ile göz doldurdu

Karantina sonrasında başlayan normalleşme ve havalarında ısınmasıyla birlikte ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç tatil için kendini ege sahillerine attı.

Kısa süre önce ilişkisini sonlandıran ünlü oyuncu tatilin tadını şu aralar Çeşme'de arkadaşlarıyla birlikte çıkarıyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncu diğer yandanda takipçilerini unutmadı.

Tüzünataç, arkadaşlarının objektiflerine verdiği bikini pozlarını hayranları ile sosyal medyada paylaştı.

Oyuncu Berrak Tüzünataç bikini pozları göz doldurdu ve kısa süre içinde beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

İşte Oyuncu Berrak Tüzünataç'ın hayranları ile paylaştığı bikini pozları