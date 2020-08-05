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Berrak Tüzünataç bikinili paylaşımı ile göz doldurdu

Kısa süre önce ilişkisini bitiren oyuncu Berrak Tüzünataç tatilin keyfini Çeşme'de arkadaşlarıyla birlikte çıkarıyor. Ünlü oyuncu tatil sırasında paylaştığı bikinili pozu ile kısa süre içinde beğenileri topladı.

05 Ağustos 2020 Çarşamba 11:48
Berrak Tüzünataç bikinili paylaşımı ile göz doldurdu
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Karantina sonrasında başlayan normalleşme ve havalarında ısınmasıyla birlikte ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç tatil için kendini ege sahillerine attı.

Kısa süre önce ilişkisini sonlandıran ünlü oyuncu tatilin tadını şu aralar Çeşme'de arkadaşlarıyla birlikte çıkarıyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncu diğer yandanda takipçilerini unutmadı.


Tüzünataç, arkadaşlarının objektiflerine verdiği bikini pozlarını hayranları ile sosyal medyada paylaştı.

Oyuncu Berrak Tüzünataç bikini pozları göz doldurdu ve kısa süre içinde beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

İşte Oyuncu Berrak Tüzünataç'ın hayranları ile paylaştığı bikini pozları

 



Son Güncelleme: 05.08.2020 11:48
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Berrak Tüzünataç
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