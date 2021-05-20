Berkay Ateş’in memleketi neresidir? Kaç yaşındadır?

Alev Alev adlı dizi de oynayan Berkay Ateş, dizinin başrollerini Demet Evgar, Cihangir Ceyhan, Dilan Çiçek Deniz ile paylaşmaktadır. Dizi de ise Ozan Akınsel karakterine nefes veren Ateş, 34 yaşındadır ve aslen Ardahan’lıdır. Siz okuyucular için diğer ünlü oyuncularında nereli olduğunu derledik.

Burak Özçivit – Gaziantep

Hande Erçel – Balıkesir

Murat Ünalmış – Kayseri

Neslihan Atagül - Anne tarafı Rus, baba tarafı Çerkez

Hilal Altınbilek – İzmir

Ebru Şahin – İstanbul

Çağatay Ulusoy - Anne Boşnak, baba Bulgaristan göçmeni