Berk Oktay'ın eski eşine açtığı ifşa davasında Merve Şarapçıoğlu, 2 yıla mahkum edildi

Ünlü oyuncu Berk Oktay'ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu'na karşı açtığı ifşa davasında yeni gelişme yaşandı. Oktay'ın uygunsuz görüntülerini intenet ortamında yayınlayan Merve Şarapçıoğlu, mahkeme kararıyla 2 yıl 1 ay hapis cezasıyla cezalandırıldı.

Açılan davanın görülmesi için sanık Merve Şarapçıoğlu, davacı Berk Oktay ve taraf avukatları İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesinde hazır bulundu. Görülen kara duruşmasında Berk Oktay'ın uygunsuz fotoğraflarını ve videolarını intenet ortamında paylaştığı yönünde yargılanan Merve Şarapçıoğlu, 'özel hayatın gizliliğini ihlal' ettiği gerekçesiyle 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme heyeti karar mütaalasını açıklarken sanığın cezasının ertelenmeyeceğini, daha önce hakkında açıklanan hükmün geri bırakılmasının uygulandığını gerekçe göstererek kararın İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesi'ne ihbarda bulunulmasını ifade etti.

Mahkeme kararı sonrası basına açıklamada bulunan oyuncu Berk Oktay, karşı tarafın davayı geri çekmesi için kendisini tehdit edildiğini savundu ve kararından vazgeçmeyerek adalete sonuna kadar güvendiğini vurgulayarak "Adalet yerini buldu. Herkese önek olsun. Kimse de peşini bırakmasın böyle şeylerin. Benim alnım ak başım diktir." diye konuştu.