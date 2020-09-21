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Berk Oktay Yıldız Çağrı Atiksoy çifti Arnavutköy'de görüntülendi

Yakışıklı oyuncu Berk Oktay geçen akşam sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy ile birlikte görüntülendi. Ünlü çift Arnavuktöy’de bir mekandaydı. Çift mekan çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

21 Eylül 2020 Pazartesi 15:48
Berk Oktay Yıldız Çağrı Atiksoy çifti Arnavutköy'de görüntülendi
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Ünlü çift Anavutköy’de bir mekanda arkadaşlarıyla birlikteydi. Çift mekan çıkışı gazetecilere selam verirken ayaküstü gerçekleştirilen sohbette sorulara yanıt verdi. Muhabirlerin “nasıl tanıştınız” sorusuna Merve Özbey’in doğum gününde tanıştıklarını, her şeyin yeni olduğunu söyleyen çift mutlu olduklarını dile getirdi.

İlk adımı kim attı sorusuna ise sevgilisi gibi oyuncu olan Yıldız Çağrı Atiksoy “karşılıklı oldu” diyerek yanıt verdi. Güzel oyuncu Atiksoy arkadaşının doğum gününde bir araya geldiklerini ve duygularını birbirlerinden saklama gereği duymadıklarını söyledi.



Son Güncelleme: 21.09.2020 15:48
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Anahtar Kelimeler:
Yıldız Çağrı AtiksoyBerk Oktay
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