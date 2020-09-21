Berk Oktay Yıldız Çağrı Atiksoy çifti Arnavutköy'de görüntülendi

Ünlü çift Anavutköy’de bir mekanda arkadaşlarıyla birlikteydi. Çift mekan çıkışı gazetecilere selam verirken ayaküstü gerçekleştirilen sohbette sorulara yanıt verdi. Muhabirlerin “nasıl tanıştınız” sorusuna Merve Özbey’in doğum gününde tanıştıklarını, her şeyin yeni olduğunu söyleyen çift mutlu olduklarını dile getirdi.

İlk adımı kim attı sorusuna ise sevgilisi gibi oyuncu olan Yıldız Çağrı Atiksoy “karşılıklı oldu” diyerek yanıt verdi. Güzel oyuncu Atiksoy arkadaşının doğum gününde bir araya geldiklerini ve duygularını birbirlerinden saklama gereği duymadıklarını söyledi.