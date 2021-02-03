Berk Oktay, sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy'a evlilik teklif etti

Eski karısı Merve Şarapçıoğlu ile problemli bir şekilde ayrılan Berk Oktay ikinci defa evleniyor. Oktay,bir süredir oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy'la aşk yaşıyor. Geçtiğimiz yıldan beri birlikte olan ünlü isimler evlenme kararı aldı.

Evlenme teklifi etti

Berk Oktay, tek taş yüzükle uzun süredir aşk yaşadığı Yıldız Çağrı Atıksoy’a evlenme teklif eti. Bu anları sosyal medya hesabndan paylaşan Oktay, fotoğrafa ‘Beraber yaşlanalım mı?’ notu ile takipçilerine duyurdu. Çiftin önümüzdeki yaz aylarında evlenmeleri bekleniyor.