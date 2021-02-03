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Berk Oktay, sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy'a evlilik teklif etti

Uzun süre birlikte olduğu Yıldız Çağrı Atiksoy'a evlilik teklifinde bulunan Berk Oktay o anlarını sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerine duyurdu.

03 Şubat 2021 Çarşamba 22:40
Berk Oktay, sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy'a evlilik teklif etti
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Eski karısı Merve Şarapçıoğlu ile problemli bir şekilde ayrılan Berk Oktay ikinci defa evleniyor. Oktay,bir süredir oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy'la aşk yaşıyor. Geçtiğimiz yıldan beri birlikte olan ünlü isimler evlenme kararı aldı.

Evlenme teklifi etti

Berk Oktay, tek taş yüzükle uzun süredir aşk yaşadığı Yıldız Çağrı Atıksoy’a evlenme teklif eti. Bu anları sosyal medya hesabndan paylaşan Oktay, fotoğrafa ‘Beraber yaşlanalım mı?’ notu ile takipçilerine duyurdu. Çiftin önümüzdeki yaz aylarında evlenmeleri bekleniyor.



Son Güncelleme: 03.02.2021 22:40
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Anahtar Kelimeler:
Yıldız Çağrı AtiksoyBerk Oktay
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