Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu'ndan üzen haber

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinin yeni sezonu heyecanla beklenirken, başrol oyuncusu Berk Atan’dan şoke eden bir açıklama geldi. dizide hayat verdiği karakterle beğeni toplayan yakışıklı oyuncu sosyal medya hesabından ilişkisinin sona erdiğini duyurdu.

Ayrılık haberini sosyal medyadan duyurdu

Bir süredirile ilişkisi olan ve evlenecekleri konuşulan Berk Atan, ilişkisinin bittiğini açıkladı. Yağcıoğlu’nun ‘’Berk Atan ile ilişkimizi karşılıklı konuşarak bitirmiş bulunuyoruz. Kendisine hayatta sağlık ve mutluluk dilerim’’ açıklamasından sonra Berk Atan da ‘’Selin ile ilişkimizi konuşarak sonlandırdık’’ mesajını takipçileriyle paylaştı.