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Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu'ndan üzen haber

Gönül dağı dizisindeki performansıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu Berk Atan sosyal medya hesabından hayranlarını üzen bir paylaşımda bulundu. Berk Atan, sevgilisi ile yollarını ayırdığını açıkladı.

05 Eylül 2021 Pazar 13:35
Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu'ndan üzen haber
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TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinin yeni sezonu heyecanla beklenirken, başrol oyuncusu Berk Atan’dan şoke eden bir açıklama geldi. dizide hayat verdiği karakterle beğeni toplayan  yakışıklı oyuncu sosyal medya hesabından ilişkisinin sona erdiğini duyurdu.

Ayrılık haberini sosyal medyadan duyurdu

Bir süredir Selin Yağcıoğlu ile ilişkisi olan ve evlenecekleri konuşulan Berk Atan, ilişkisinin bittiğini açıkladı. Yağcıoğlu’nun ‘’Berk Atan ile ilişkimizi karşılıklı konuşarak bitirmiş bulunuyoruz. Kendisine hayatta sağlık ve mutluluk dilerim’’ açıklamasından sonra Berk Atan da ‘’Selin ile ilişkimizi konuşarak sonlandırdık’’ mesajını takipçileriyle paylaştı.


Son Güncelleme: 05.09.2021 13:35
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Anahtar Kelimeler:
Gönül DağıSelin YağcıoğluBerk Atan
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