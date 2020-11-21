İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Korona vakaları arttı! Bakanlık asker sevk tarihlerini erteledi
Korona vakaları arttı! Bakanlık asker...
Google Haritalar COVID-19 vakalarını gösterecek! Google Haritalar'a COVID-19 güncellemesi
Son Dakika
Google Haritalar COVID-19 vakalarını gösterecek!...
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Çok büyük bir dalga geliyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr....
İDO ve BUDO bazı deniz seferlerini iptal etti
Son Dakika
İDO ve BUDO bazı deniz...

Bergüzar Korel'den hamilelik kilolarını verme kararı!

Mart ayında ikinci oğlu Han'ı dünyaya getiren Bergüzar Korel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla hamilelik kilolarını vermeye karar verdiğini açıkladı. Hamileliğinde 10 kilo alan alan Korel, kendini 9 ay sonra hazır hissettiğini yazdı.

21 Kasım 2020 Cumartesi 00:34
Bergüzar Korel'den hamilelik kilolarını verme kararı!
Takip Et:

2009 yılından beri Halit Ergenç ile evli olan ve Ali ve Han isminde iki oğlulları olan Bergüzar Korel,Mart ayında dünyaya gelen Han isimli oğlunun hamileliğinde aldığı kiloları vermeye karar verdiğini Instagram hesabı üzerinden duyurdu.


 Hamilelik sürecinde toplamda 10 kilo aldığını belirten Korel, daha önce kendisine yapılan kilo ver baskılarına itafen kendi istediğin zaman ve istediği biçimde yürüteceği diyetinde, üç öğün besleneceğini, bol su içeceğini akşam yemeğini erken yiyeceğini ve şeker tüketmeyeceğini duyurdu. Aldığı kiloları vermeyi 9 ay sonra istediğini bu yüzden şu an kilo verme kararı aldığını yazan Korel, hamilelik kilolarını çevredeki baskılara aldırış etmeden, kendi keyifleri ne zaman isterse vermeleri gerektiğini, isterlerse de kilo vermek zorunda olmadıkları mesajını verdi.  

İşte Bergüzar Korel'in o paylaşımı..



Son Güncelleme: 21.11.2020 00:34
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BergüzarkorelHamilelikKilo
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sadakatsiz dizisinin Selçuk'una annesi Şevval Sam'dan övgü dolu sözler!
Sadakatsiz dizisinin Selçuk'una annesi Şevval Sam'dan övgü dolu sözler!
Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u Didem Balçın anne olacağını açıkladı
Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u Didem Balçın anne olacağını açıkladı
Oyuncu Didem Balçın hamile olduğunu açıkladı
Oyuncu Didem Balçın hamile olduğunu açıkladı
Oyuncu Bergüzar Korel, hamilelik kilolarını vermeye karar verdi
Oyuncu Bergüzar Korel, hamilelik kilolarını vermeye karar verdi
Rita Ora'nın serveti şarşırttı!
Rita Ora'nın serveti şarşırttı!
Sen Çal Kapımı dizisinde flaş ayrılık! Yeni bölümle birlikte veda edecek..
Sen Çal Kapımı dizisinde flaş ayrılık! Yeni bölümle birlikte veda edecek..

Popüler Haberler

Ölüm aylığı hangi hallerde eşlerden kesilir?
Müge Anlı Şiar Kılıç olayında son durum ne? 21 Kasım 2020 Cumartesi Müge Anlı Şiar Kılıç olayı son durum ve detaylar
2020 köye dönüş hibe ve kredi destekleri
Altın ne kadar oldu? 21 Kasım 2020 Cumartesi Güncel altın fiyatları 21 Kasım 2020 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 21 Kasım 2020 Cumartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Trt Eba Tv ders tekrar saatleri 21 Kasım 2020 Cumartesi
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 21 Kasım 2020 Cumartesi
Bankaların güncel kredi faiz oranları 21 Kasım 2020 Cumartesi
Hafta sonu #gtarih3# açık noter var mı? #gtarih3# günü nöbetçi noterler açık mı?
Bim aktüel indirim kataloğu 21 Kasım 2020 Cumartesi ürünleri
Instagram’dan web sitesine ziyaretçi çekmek için kullanılabilecek yöntemler
Mucize Doktor dizisi hangi yabancı diziden uyarlandı? Dizi ne zaman başlayacak?
2019 En uygun yıl sonu taşıt kredisi kampanyaları
2020 Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün tatil olacak? Bayram tarihleri belli oldu!
Akıncı TİHA özellikleri nelerdir? Akıncı İHA hangi silahları kullanacak? Akıncı TİHA özellikleri
Egzama askerliğe engel mi? 2020 Egzama hastalığı olanlar asker olabilir mi?
Babil neden final yaptı? Star Tv Babil neden bitti?
Milangaz küçük tüp ne kadar oldu? 2020 Boylarına göre tüp fiyatları
Babil final mi yapıyor? Star TV’den üzücü haber geldi!
Cibuti vizesi kaç günde çıkmaktadır?
Gönül Dağı hangi günler yayınlanıyor, tekrarları ne zaman, saat kaçta?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.