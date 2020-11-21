Bergüzar Korel'den hamilelik kilolarını verme kararı!

2009 yılından beri Halit Ergenç ile evli olan ve Ali ve Han isminde iki oğlulları olan Bergüzar Korel,Mart ayında dünyaya gelen Han isimli oğlunun hamileliğinde aldığı kiloları vermeye karar verdiğini Instagram hesabı üzerinden duyurdu.

sürecinde toplamda 10 kilo aldığını belirten Korel, daha önce kendisine yapılan kilo ver baskılarına itafen kendi istediğin zaman ve istediği biçimde yürüteceği diyetinde, üç öğün besleneceğini, bol su içeceğini akşam yemeğini erken yiyeceğini ve şeker tüketmeyeceğini duyurdu. Aldığı kiloları vermeyi 9 ay sonra istediğini bu yüzden şu an kilo verme kararı aldığını yazan Korel, hamilelik kilolarını çevredeki baskılara aldırış etmeden, kendi keyifleri ne zaman isterse vermeleri gerektiğini, isterlerse de kilo vermek zorunda olmadıkları mesajını verdi.

İşte Bergüzar Korel'in o paylaşımı..