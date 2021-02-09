Bergüzar Korel'den duygulandıran mesaj

Uzun bir süredir ekranlara uzak kalan ve ikinci kez çocuk sevinci yaşayan Bergüzar Korel ile Halit Ergenç çifti, 11 yaşındaki çocuklarının doğum gününü kutladı. Konuyla alakalı Instagram hesabından paylaşımda bulunan güzel oyuncu Bergüzar Korel, 11 yaşındaki oğlunun doğum gününü çok duygusal bir mesaj ile kutladı. Mesaj sonrası hayranları çok etkilendi.

Fotoğrafta oğlunun yeni doğumunun görülüyor. Başlığında ise ‘’Senin izninle yapıyorum bu paylaşımı’’ yazıyor. Duygusal yazıda şunlar ifade edildi:

‘’Canım Güneşim, biricik oğlum, evladım. 11 yaşına girdin. Henüz genç bir kadınken dünyaya gelmenden sonra genç bir anne oldum. Bu mutluluğu tarif edemiyorum. Bu hissiyat ile çok farklı bir insan oldum. Ömür boyu sağlıklı, neşeli ve mutluluk dolu bir hayat sür.’’