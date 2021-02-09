İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Meteoroloji'den İstanbul'a kar müjdesi!
Meteoroloji'den İstanbul'a kar müjdesi!
Muharrem İnce CHP'den istifa etti
Muharrem İnce CHP'den istifa etti
Ryan Donk'un paylaşımına Fatih Terim'den cevap:
Ryan Donk'un paylaşımına Fatih Terim'den...
Meteoroloji'den 4 ile fırtına uyarısı!
Meteoroloji'den 4 ile fırtına uyarısı!

Bergüzar Korel'den duygulandıran mesaj

Ekranların sevilen oyuncusu Bergüzar Korel, oğlunun doğum gününde duygusal bir mesaj yayınladı. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşım beğeni rekorları kırdı.

09 Şubat 2021 Salı 18:15
Bergüzar Korel'den duygulandıran mesaj
Takip Et:

Uzun bir süredir ekranlara uzak kalan ve ikinci kez çocuk sevinci yaşayan Bergüzar Korel ile Halit Ergenç çifti, 11 yaşındaki çocuklarının doğum gününü kutladı. Konuyla alakalı Instagram hesabından paylaşımda bulunan güzel oyuncu Bergüzar Korel, 11 yaşındaki oğlunun doğum gününü çok duygusal bir mesaj ile kutladı. Mesaj sonrası hayranları çok etkilendi.

Fotoğrafta oğlunun yeni doğumunun görülüyor. Başlığında ise ‘’Senin izninle yapıyorum bu paylaşımı’’ yazıyor. Duygusal yazıda şunlar ifade edildi:

‘’Canım Güneşim, biricik oğlum, evladım. 11 yaşına girdin. Henüz genç bir kadınken dünyaya gelmenden sonra genç bir anne oldum. Bu mutluluğu tarif edemiyorum. Bu hissiyat ile çok farklı bir insan oldum. Ömür boyu sağlıklı, neşeli ve mutluluk dolu bir hayat sür.’’



Son Güncelleme: 09.02.2021 18:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Bergüzar KorelHalit Ergenç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mehmet Ali Erbil'in doğum günü için eski eşleri bir araya geldi
Mehmet Ali Erbil'in doğum günü için eski eşleri bir araya geldi
Ünlü oyuncuyu görenler tanıyamadı: Rebel Wilson, 30 kilo kaybetti
Ünlü oyuncuyu görenler tanıyamadı: Rebel Wilson, 30 kilo kaybetti
Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti tekrar kabusu yaşıyor!
Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti tekrar kabusu yaşıyor!
Eda Taşpınar kimdir?
Eda Taşpınar kimdir?
Tarık Buğra kim? Tarık Buğra'nın hayatı ile eserleri
Tarık Buğra kim? Tarık Buğra'nın hayatı ile eserleri
Aleyna Tilki tarzını Nasrettin Hoca’ya benzetti
Aleyna Tilki tarzını Nasrettin Hoca’ya benzetti

Popüler Haberler

Bir Zamanlar Çukurova 11 Şubat yeni bölüm var mı, yok mu? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Beşiktaş bağış kampanyası Bırakmam Seni ve Kartal Pençesi nedir, nasıl bağış yapılır?
iddaa uzatmalar dahil mi 2020? Nesine, Bilyoner İddaa'da uzatmalarda atılan gol sayılır mı?
Twitter tt olmak için kaç tweet gerekir? Twitter’da TT nasıl olunur?
Masumlar Apartmanı Naci diziden ayrılacak mı, ölüyor mu? Masumlar Apartmanı Tansel Öngel diziye veda mı ediyor?
Göz kapağı estetiği nasıl yapılır? 2021
Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Uyanış: Büyük Selçuklu yayın saati ve kanalı
Zehirli Çiçekler konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu
6199 nitelik kodu nedir? Personel alımı 6199 nitelik kodu özel şart anlamı
Survivor İlayda dedesi kim? İlayda'nın dedesinin adı ve fotoğrafı
Turkcel, Vodafone, Türk Telekom, Bimcell ve PTTcell GSM operatörleri ramazan ayı internet hediyesi kampanyaları
Nikah işlemleri devam ediyor mu, ertelendi mi? Belediye yeni nikah ve evlilik başvurusu yapılıyor mu?
Netflix Aşk 101 oyuncuları, karakterleri ve dizinin konusu
Kredi kartı borcu taksitlendirmesi nasıl yapılır? Kredi kartı yapılandırma şartları
Bim 6 Ocak 2021 Aktüel indirimli ürünler kampanyası! Yeni yılın ilk Aktüel Ürünleri 6 Ocak Çarşamba günü Bim'de
Dogecoin yükselmeye devam eder mi? Dogecoin kaç TL oldu?
Yaralı Kalbim dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
2021 ÖSYM KPSS sınavı ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak?
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 10 Şubat 2021 Çarşamba Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? 10 Şubat 2021 Çarşamba
Galatasaray Alanyaspor Türkiye kupası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Türkiye Kupası GS maçı muhtemel 11'leri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.