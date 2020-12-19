Bergüzar Korel ve Hatice Şendil SMA hastası Poyraz Ali için bağış gecesi düzenledi

Ünlü oyuncular Bergüzar Korel ve Hatice Şendil, SMA hastası 3 yaşındaki Poyraz Ali’nin tedavisi için kolları sıvadı. İki oyuncu, Poyraz Ali’nin Zolgensma ilacının ücretinin toplanması için sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak bağış topladılar.

Ünlü isimler bağışta bulundu

Dünyanın en pahalı ilacı olan Zolgensma’nın ücretinin karşılanması için açılan canlı yayında ünlü isimlerde bağışta bulundu. Canlı yayına konuk olan Pelin Karahan, Fahriye Evcen, Kaan Yıldırım, Merve Dizdar, Halit Ergenç, Miray Daner, Furkan Palalı, Boran Kuzum, Demet Özdemir, Aslı Enver, Esra Erol, Alina Boz, Birce Akalay, Kerem Bursin ve Onur Büyüktopçu gibi ünlü isimler bağış yaparak takipçilerine de bağış çağrısında bulundu.

Acun Ilıcalı’dan 250 bin TL bağış

Yarışma programının hazırlıkları için Dominik Cumhuriyeti’nde olan Acun Ilıcalı’da canlı yayına konuk olan isimler arasındaydı. İki oyuncuya böyle bir yardım kampanyası başlattıkları için teşekkür eden Ilıcalı, Poyraz Ali için 250 bin TL bağış yaptı.