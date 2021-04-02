Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çiftinden hayranlarına 3'üncü bebek müjdesi!

2006 yılında Halit Ergenç ile nikah masasına oturan ve 2010 yılında ilk çocukları Ali'yi kucağına alan ünlü oyuncu Bergüzar Korel, geçtiğimiz yıl kinci kez anne oma heyecanını yaşadı ve oğlu Han'ı kucağına aldı. Ergenç ve Korel çifti şimdi de 3'üncü bebekleri olacağı haberini aldı.

Bir süredir ekranlarda görünmeyen güzel oyuncu Bergüzar Korel yeni bir projeye başlayacağını duyurmuş ve 'Kanlı Yayın' isimli dizi için sete çıkmaya hazırlanmaya başlamıştı. 38 yaşındaki başarılı oyuncu yeni dizi projesi iptal etmek zorunda kaldı. Çünkü 3'üncü bebeğine hamile olduğu haberini aldı.

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çifti, 2010 yılında ilk çocukları Ali'yi kucaklarına aldıktan sonra ikinci bebeğin müjdesi için bir süre hayranlarını beklettiler. Daha sonra geçtiğimiz yıl mart ayında Han'ı kucaklarına alan çift, ikinci kez anne-baba olmanın heyecanını sevenleriyle paylaşmışlardı. Mutlu bir beraberlik sürdürmeye özen gösteren çiftten bir müjdeli haber daha geldi ve güzel oyuncunun sosyal medya hesabı üzerinde yayınladığı gönderiyle 3'üncü kez anne olacağını açıkladı.

Sürpriz hamilelik nedeniyle dijital bir platformda yayınlanacak olan diziden ayrılmak zorunda kaldığını söyleyen Bergüzar Korel, fiziksel anlamda yaşayacağı değişimin canlandıracağı karaktere uygun olmaması nedeniyle projeden mecburen ayrılmak zorunda olduğunu bildirdi.