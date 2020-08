Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çifti 11. evlilik yıl dönümünü kutladı

Ünlü oyuncu Halit Ergenç ve eşi Bergüzar Korel evliliklerinin 11. Yılını kutladı. Ünlü çift ilk çocukları Ali’nin ardından geçen ay ikinci çocukları Han’ı kucaklarına aldı. 11 yıllık evlilikleri ve mutlu aile tablosuyla önek çift haline gelen çiftin mutlulukları görenleri imrendiriyor.

Güzel oyuncu Bergüzar Korel eşiyle çekildiği fotoğrafı instagram üzerinden yayınladı ve 11. yıllarını duygusal bir mesajla kutladı. Korel fotoğrafı şu sözlerle paylaştı;

"Canım sevgilim. Seninle geçirdiğim her an... Birlikte yaşadığımız tüm mutluluklar, uğruna döktüğüm her gözyaşı, hayallerimiz, umutlarımız kavgalarımız, korkularımız, inadımız ve her inadımızın sonunda daha büyük bir sevda ile birbirimizi bulmamız. Yaşadığım her şey bin kez helal olsun sana. Sen de helal et. Allah bize evlatlarımızla sağlıkla ve huzurla uzun yıllar yaşamayı nasip etsin. Seni çok seviyorum. 11. yılımız kutlu olsun"

Korel çiftinin bu özel gününde arkadaşları da yanlarındaydı. Güzel oyuncu Şükran Ovalı ve futbolcu eşi Caner Erkin’in yanı sıra Rıza Kocaoğlu, Engin Hepileri, Beyza Şekerci gibi isimlerde Korel çiftinin yıl dönümlerini kutladı.

Bergüzar Korel’in instagram üzerinden paylaştığı romantik fotoğraf gündem olurken, kullanıcılar da fotoğrafa beğeni ve yorum yaparak çifti kutladı.