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Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç'in de rol aldığı Babil dizisinde ki sahneye serzeniş de bulundu!

Star TV ekranlarında beğenilerek izlenilen Babil dizisinin 14. bölümünde ki bir sahne izleyen herkese duygu dolu anlara yaşattı. Bunlardan biriside dizide rol alan Halit Ergenç'in eşi Bergüzar Korel oldu. Bergüzar Korel bu sahneye instagram hesabından paylaşarak neler hissettiğini paylaştı.

06 Ekim 2020 Salı 13:47
Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç'in de rol aldığı Babil dizisinde ki sahneye serzeniş de bulundu!
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Star TV’de yayın hayatına başlayan ve sevilerek izlenilen Babil dizisinde geçen bölümünde usta oyuncu Halit Ergenç’in hayat verdiği karakter olan irfan, kendisini epey üzecek bir gerçek ile karşı karşıya kalıyor, canından çok sevdiği evladının kendisinden değil de başkasından olduğunu öğrenir ve karısını arar.

Gözaltına alınan İrfan, polisi dövüp telefona el koyduktan sonra eşinden ona "Deniz benim oğlum" sorusunu karısına sorar. Eda sadece "özür dilerim" diyebilir.  Gerçeklerin ardından İrfan polisi bırakıp şok içinde ağlamaya başlar. Ahmet Kaya'nın "Nerden Bileceksiniz? Şarkısı çalmaya başlar ve ortama duygusal bir hava katar.


Bu sahne sadece izleyicileri değil Halit Ergenç’in eşi olan başarılı ve güzel oyuncumuz Bergüzar Korel’i de oldukça duygusallaştırmış. Bergüzar Korel duygularını İnstagram hesabından hikaye paylaşarak sahne hakkında övgü dolu sözler yazmış ve eşinin oyunculuğu hakkında oldukça güzel sözler yazmıştır.

Bergüzar Korel yapmış olduğu paylaşımda farklı bir üslupla dile getirmeyi seçerek ‘Ya bize bunu yapamazsın! Valla izlemiycem bıktım artık sizden ya!’ diyerek dizi ve eşini instagramda paylaşmış olduğu hikaye de etiketledi.

Yapmış olduğu paylaşım:



Son Güncelleme: 06.10.2020 13:47
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Anahtar Kelimeler:
BabilHalit ErgençBergüzar Korel
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