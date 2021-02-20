Berfu Yenenler: 'Eser ilk buluşmada hesabı bana ödetti'

Oyuncu Eser Yenenler ile 2019 yılında hayatını birleştiren Berfu Yenenler, evliliği hakkında samimi itiraflarda bulundu. İkinci bebeklerini kucaklarına almaya hazırlanan çiftin doğal halleri herkesin beğenisini kazanırken, Berfu Yenenler eşi ile tanışma hikayesini anlattı.

‘’Hesabı bana ödetti’’

Eser Yenenler ile 7 ay boyunca sosyal medyada yazıştıklarını söyleyen Berfu Yenenler, eşinin ilk buluşma için kendisini oyununa davet ettiğini belirtti. Berfu Yenenler tanışma hikayesine şöyle devam etti:

‘’İlk buluşmada bence hesabı erkek ödemeli ama bizimkinde ben ödemiştim eser beni şovuna davet etti, bilet parasını ben verdim. Sonra da masada içilenleri de ben ödedim’’ dedi.

Berfu Yenenler’in şaşkınlığı sürerken, o gün bir yanlış anlaşılma olduğu ortaya çıkmış. Eser Yenenler gişedekilere misafiri olacağını söylemiş ancak gişedekiler farklı bir kadını Berfu Yenenler sanınca bilet parası da hesap parası da almamışlar.