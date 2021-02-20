İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye 99 bin TL ceza kesildi!
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye...
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında silahlı soyguna uğradı
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında...
Yarın o iki ilde kar tatili
Son Dakika
Yarın o iki ilde kar...
Kafe ve restoranların açılmasında hangi önlemler alınacak? İşte TSE standartları..
Son Dakika
Kafe ve restoranların açılmasında hangi...

Berfu Yenenler: 'Eser ilk buluşmada hesabı bana ödetti'

Oğlu Mete'yi kucağına almak için gün sayan Berfu Yenenler, eşi Eser Yenenler ile tanışma hikayesini anlattı. Berfu Yenenler, Eser'in ilk buluşmada hesabı kendisine ödettiğini söyledi.

20 Şubat 2021 Cumartesi 23:32
Berfu Yenenler: 'Eser ilk buluşmada hesabı bana ödetti'
Takip Et:

Oyuncu Eser Yenenler ile 2019 yılında hayatını birleştiren Berfu Yenenler, evliliği hakkında samimi itiraflarda bulundu. İkinci bebeklerini kucaklarına almaya hazırlanan çiftin doğal halleri herkesin beğenisini kazanırken, Berfu Yenenler eşi ile tanışma hikayesini anlattı.

‘’Hesabı bana ödetti’’

Eser Yenenler ile 7 ay boyunca sosyal medyada yazıştıklarını söyleyen Berfu Yenenler, eşinin ilk buluşma için kendisini oyununa davet ettiğini belirtti. Berfu Yenenler tanışma hikayesine şöyle devam etti:

‘’İlk buluşmada bence hesabı erkek ödemeli ama bizimkinde ben ödemiştim eser beni şovuna davet etti, bilet parasını ben verdim. Sonra da masada içilenleri de ben ödedim’’ dedi.

Berfu Yenenler’in şaşkınlığı sürerken, o gün bir yanlış anlaşılma olduğu ortaya çıkmış. Eser Yenenler gişedekilere misafiri olacağını söylemiş ancak gişedekiler farklı bir kadını Berfu Yenenler sanınca bilet parası da hesap parası da almamışlar.



Son Güncelleme: 20.02.2021 23:32
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Eser YenenlerBerfu Yenenler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ahmet Çakar Yaman yorumu ile gündem oldu!
Ahmet Çakar Yaman yorumu ile gündem oldu!
Murat Boz'un yeni klibindeki o detay gözlerden kaçmadı
Murat Boz'un yeni klibindeki o detay gözlerden kaçmadı
Kim Kardashian, eşi Kanye West'e boşanma davası açtı
Kim Kardashian, eşi Kanye West'e boşanma davası açtı
Merve Boluğur'dan cesur poz!
Merve Boluğur'dan cesur poz!
Merve Boluğur olay pozlarıyla çok konuşuldu
Merve Boluğur olay pozlarıyla çok konuşuldu
Şarkıcı Gülşen giydiği kıyafetleriyle şaşırttı!
Şarkıcı Gülşen giydiği kıyafetleriyle şaşırttı!

Popüler Haberler

ATV Kim Milyoner Olmak İster neden yok, yayından kaldırıldı mı?
ALES 2 sınav soruları zor muydu, kolay mıydı?
İŞKUR Profil Oluşturma ve kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır?
Leyla Hanım filminin oyuncuları belli oldu mu ?
2021 yılında bekçi maaşları ne kadar oldu? 2021 lisans veya ön lisans mezunu olan bir bekçi maaşları
21 Şubat 2021 Pazar fındık fiyatları ne kadar? Fındık bugün kaç TL? İl İl Ticaret Borsası ve TMO güncel fındık fiyatları son durumu
Seksenler Butik Ali kimdir? Gerçek adı nedir? Hakan Bulut nereli, yaşı kaç?
100.000 TL'ye kadar alınabilecek 2. el arabalar listesi
2021 yılında öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? MEB 2021 kaç öğretmen ataması olacak? Öğretmen atama tarihleri
ALES sonuçları ne zaman açıklanır, sınav sonuçlar için tarih belli mi?
Yemekteyiz Ayaz Mehmet Kaya yarışmadan elenecek mi? Diskalifiye mi olacak? neden diskalifiye edildi?
Yeni Hayat dizisi 1. bölüm ne zaman yayınlanacak?
Ebru Akel Kendine İyi Bak neden yayınlanmıyor? Kendine İyi Bak bitti mi, yayından mı kaldırıldı?
Carrefour 2019 kurbanlık büyükbaş ve küçükbaş fiyatları
Banka Şube müdürü nasıl olunur, şartları nelerdir?
İŞKUR evde ek iş imkanı var mı? İşkur evde ek iş ilan başvurusu
ALES sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? ÖSYM ALES puan hesaplama nasıl yapılır?
Savaşçı yeni bölüm yok mu, bitti mi? Fox TV Savaşçı neden yayınlanmıyor?
Atiye 3. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Atiye yeni sezon tarihi açıklandı mı?
Acemi Anneler dizisi Cenk kimdir? Ege Semih Erken'in hayatı!
Yüzleşme sunucusu kimdir? Oytun Erbaş hakkında bilgiler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.