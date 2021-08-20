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Bensu Soral ve Hakan Baş çiftinde çocuk krizi

Ünlü oyuncu Bensu Soral ve eşi Hakan Baş evlerini ayırma kararı aldı. İkilinin arasında çocuk nedeniyle kriz çıktığı söyleniyor. Bensu Soral eşinin çocuk isteğine olumsuz yaklaşıyor.

20 Ağustos 2021 Cuma 15:04
Bensu Soral ve Hakan Baş çiftinde çocuk krizi
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Son olarak Cam Tavanlar dizisinde rol alan güzel oyuncu Bensu Soral, 3 yıl önce iş insanı Hakan Baş ile dünya evine girmişti. Üç yıldır devam evlilikleri son aylarda sorunlarla boğuşuyor. Hakan Baş ve Bensur Soral’ın arasının çocuk isteği nedeniyle bozulduğu iddia ediliyor.

Hakan Baş’ın çocuk isteğine eşi Bensu Soral’in kariyerine öncelik verdiği için çocuk yapmak istememesiyle yanıt verdiği söyleniyor.

Ünlü çiftin şu sıralarda evlerini ayırdıkları ve çocuk krizi nedeniyle 38 yaşındaki iş insanı Hakan Baş’ın moralinin bozuk olduğu öğrenildi. 30 yaşındaki Bensu Soral daha önce muhabirlerin çocuk düşünüyor musunuz sorusuna “Hakan çok istiyor, ancak her şeyin vakti var. Şu an işlerime odaklandım.” Diyerek yanıt vermişti.


Son Güncelleme: 20.08.2021 15:04
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Anahtar Kelimeler:
ÇocukBensu SoralHakan Baş
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