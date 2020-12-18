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Bensu Soral ilk seramik çalışmasını sosyal medya hesabından paylaştı

Güzel oyuncu Bensu Soral, seramik sanatına merak saldı. Soral, evinin duvarlarına yaptığı çizimleri de asmıştı. Güzel oyuncu şimdi de yaptığı seramiği sosyal medya hesabından paylaştı.

18 Aralık 2020 Cuma 00:21
Bensu Soral ilk seramik çalışmasını sosyal medya hesabından paylaştı
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Resim ve seramik sanatına merak saran güzel oyuncu Bensu Soral, daha önce yaptığı resimleri sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan oyuncu yaptığı resimleri evinin duvarına asmış bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Resim çalışmaları üzerine açıklama yapan Soral, resmin yanı sıra seramiğe de merak sardığı ancak kendisini biraz daha geliştirmesi gerektiğini söylemişti. Bu açıklamanın ardından yaptığı ilk seramiği paylaşan oyuncu “Kendi karakterlerimi önce çizimle yaratmak istiyorum. Ardından aynısını üç boyutlu seramikle çalışacağım. Bunları ilerleyen zamanda birlikte sergilemek istiyorum. Seramikte daha yolun başındayım, bunun için biraz zamana ihtiyacım var" ifadelerini kullandı.



Son Güncelleme: 18.12.2020 00:21
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Anahtar Kelimeler:
Bensu SoralSeramikResim
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