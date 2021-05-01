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"Bennifer" tekrar mı bir araya geldi!

Bir dönemin en popüler çifti Jennifer Lopez ve Ben Affleck'ten tekrar aşk yaşıyorlar iddiası basına bomba gibi düştü. Bir araya sık sık gelen ikili "Bennifer" tekrar mı bir araya geldi söylentilerine neden oldu. İşte detaylar...

01 Mayıs 2021 Cumartesi 14:02
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Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez’in aşk hayatı gündemden düşmüyor. Lopez geçtiğimiz günlerde uzun yıllardır ilişki yaşadığı Alex Rodriguez ile ilişkisini sona erdirmişti. İddialara göre Lopez eski sevgilisi Ben Affleck ile tekrar görüşmeye başladı.

Eski aşk tekrar alevlendi!

Bir dönemin en popüler çifti Jennifer Lopez ve Ben Affleck’in tekrar bir araya geldiği yapılan söylentiler arasında. Çift 2002 yılında iki yıl süren bir ilişki yaşamıştı. O dönem gittikleri her yer olay olan ve atıkları her adım magazin gündemine oturan eski çift aradan geçen bunca yıl sonra tekrar görüşmeye başladı. Herkesin kafasında tekrar mı birlikteler sorusu oluştu.

Nisan ayında Alex Rodriguez’den ayrılan Jennifer Lopez son zamanlarda Ben Affleck ile sık sık görüşmeye başladı. Son olarak aynı aracı kullandıkları ortaya çıkan çiftten bir açıklama gelmedi.

Arkadaşça görüşüyorlardı!

Dönemin en popüler çifti olan Ben Affleck ve Jennifer Lopez evlilik arifesindeyken Ben Affleck’in basına yansıyan ihanet haberleri sonrası düğün iptal olmuş ve çift ayrılma kararı almıştı.

Hayranlarının Bennifer diye andıkları gözde çift ilk olarak Ben Affleck’in Jennifer Lopez’in klibinde oynamasıyla başladı. Ardından çift aşklarını herkese duyurdu.

Çiftin ayrılık tarihi 2004’ten bu yana, çift defalarca bir araya gelmiş ve yakın çevreleri tarafından arkadaşça görüştükleri açıklanıyordu. Son olarak Rodriguez’den ayrılan Lopez’in eski aşkıyla görüşmesi tekrar birlikteler söylentilerine neden oldu.




Son Güncelleme: 01.05.2021 14:02
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Anahtar Kelimeler:
Jennifer LopezBen AffleckBennifer
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