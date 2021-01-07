İstanbul 15°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
WhatsApp'tan flaş karar! Verilerini Facebook'la paylaşmayana yasak geliyor
Son Dakika
WhatsApp'tan flaş karar! Verilerini Facebook'la...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye-Arnavutluk arasında kritik anlaşmanın imzaları atıldı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye-Arnavutluk arasında kritik...
Profesör Dr. Mehmet Ceyhan, Sinovac aşısı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu
Profesör Dr. Mehmet Ceyhan, Sinovac...
6 ülke yerli ve milli olarak geliştirdiği yazılımı kullanıyor
Son Dakika
6 ülke yerli ve milli...

Benim Adım Melek Ömer ve Defne gerçek hayatta sevgili mi iddiaları gündem oldu

Benim Adım Melek dizisi Ömer ve Defne gerçekte sevgili mi soruları gündem olmuştu. Mustafa Mert Koç ve Rabia Soytürk iddiaları doğruladı.

07 Ocak 2021 Perşembe 15:31
Benim Adım Melek Ömer ve Defne gerçek hayatta sevgili mi iddiaları gündem oldu
Takip Et:

Ekranların sevilen dizisi Benim Adım Melek konusu ve oyuncu kadrosuyla beğenileri topladı. Dizide Defne ve Ömer karakterleri ise en dikkat çeken isimlerden biri oldu. Dizide Ömer karakterini Mustafa Mert Koç, Defne karakterini ise Rabia Soytürk canlandırıyor.

Benim Adım Melek Ömer

Ömer Halil’in yeğenidir. Amcasına çok bağlı olan Ömer, iyi niyetli ve temiz bir çocuktur. Bazı özellikleriyle de amcasına çok benzeyen Ömer oldukça alçak gönüllüdür.

Benim Adım Melek Defne

Defne Melek’in kızıdır. Annesine çok bağlı olan Defne her fırsatta annesine yardımcı olmaya çalışan biridir. Ailesiyle mutlu bir yaşam süren Defne’nin başından talihsizlikler hiç eksik olmaz.

Benim Adım Melek Ömer ve Defne gerçekte sevgili mi?

Benim Adım Melek dizisinde Ömer ve Defne karakterlerine hayat veren Mustafa Mert Koç ile Rabia Soytürk arasında aşk iddiaları gündeme geldi. Birçok magazin sayfasında bu durumla ilgili paylaşımlar yapıldı. İkili bu iddiaların ardından sosyal medya hesaplarından paylaştıkları fotoğraflarla aşk iddialarını doğruladı.



Son Güncelleme: 07.01.2021 15:31
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Benim Adım MelekömerDefneAşk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Melisa Aslı Pamuk ve Oğuzhan Özyakup çiftinden müjdeli haber geldi!
Melisa Aslı Pamuk ve Oğuzhan Özyakup çiftinden müjdeli haber geldi!
Yeniden yürümeye başlayan Mehmet Ali Erbil torunu ile bir araya geldi
Yeniden yürümeye başlayan Mehmet Ali Erbil torunu ile bir araya geldi
Nihal Candan'ın otel odasındaki pembe elbiseli pozları olay oldu
Nihal Candan'ın otel odasındaki pembe elbiseli pozları olay oldu
Sürpriz evlilik teklifi! Barış Murat Yağcı'dan Nisa Bölükbaşı'na evlenme teklifi
Sürpriz evlilik teklifi! Barış Murat Yağcı'dan Nisa Bölükbaşı'na evlenme teklifi
Barış Murat Yağcı, sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na evlenme teklifi etti
Barış Murat Yağcı, sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na evlenme teklifi etti
Şevval Şahin, at üzerindeki pozlarıyla sosyal medyada çok konuşuldu
Şevval Şahin, at üzerindeki pozlarıyla sosyal medyada çok konuşuldu

Popüler Haberler

SGK’dan prim borcu olan vatandaşlara müjde
Çek Cumhuriyeti’da asgari ücret ne kadar? 2021 Yılı Çek Cumhuriyeti asgari ücret fiyatları
Basit usule tabi mükellefler kimlerdir? Basit usul vergi ve özellikleri nelerdir?
BluTV Hiç dizisi konusu ve oyuncu kadrosu! Oyuncuların hayatları ve hakkındaki detaylar!
Öğrenci Belediye bursu başvuru şartları nelerdir, kimler başvuru yapamaz? 2021
Karıncayı kovmak için ne yapmalıyım? Karınca kovma yöntemleri
E-nabız şifresi nereden, nasıl alınır?
SGK anlaşmalı özel hastaneler ve fizik tedavi seans fiyatları 2021
Düşük yağlı diyet programının faydaları nelerdir? 2021 Düşük yağ programının özellikleri
EBA canlı ders yoklama alınacak mı? Yoklamalar devamsızlığa işleniyor mu?
Haziran 2019 Güncel kamu memur alımı ilanları
Grip aşıları ne zaman yapılacak? Kimler öncelikli olarak grip aşısı olacak? E-nabız sorgulama sistemi
Askerin yemin töreni askerliğe başladıktan ne kadar sonra, ne zaman olur?
En uygun faizli ve vadeli bayram kredisini hangi banka veriyor?
Doya doya Kemal Doğulu neden yok, bıraktı mı? Kemal Doğulu yeni programı Büyük Değişim ne zaman başlayacak?
Devlet öğrenci bursu ne kadar? 2021 İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine verdiği para yardımları
SGK tüp bebeği karşılıyor mu? 2021 SGK'dan tüp bebek raporu nasıl alınır?
Eşi vefat eden kadınlara yönelik yardım programı ve başvuru şartları 2021
Tiktok para kazanma nasıl oluyor? Tiktok para kazanma nasıl aktif edilir?
Zabıta çalışma koşulları nasıldır? 2021 Zabıta çalışma saatleri ve çalışma günleri
Acil nakit paraya ihtiyacı olanların başvurabileceği yöntemler 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.