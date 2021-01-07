Benim Adım Melek Ömer ve Defne gerçek hayatta sevgili mi iddiaları gündem oldu

Ekranların sevilen dizisi Benim Adım Melek konusu ve oyuncu kadrosuyla beğenileri topladı. Dizide Defne ve Ömer karakterleri ise en dikkat çeken isimlerden biri oldu. Dizide Ömer karakterini Mustafa Mert Koç, Defne karakterini ise Rabia Soytürk canlandırıyor.

Benim Adım Melek Ömer

Benim Adım Melek Defne

Ömer Halil’in yeğenidir. Amcasına çok bağlı olan Ömer, iyi niyetli ve temiz bir çocuktur. Bazı özellikleriyle de amcasına çok benzeyen Ömer oldukça alçak gönüllüdür.

Defne Melek’in kızıdır. Annesine çok bağlı olan Defne her fırsatta annesine yardımcı olmaya çalışan biridir. Ailesiyle mutlu bir yaşam süren Defne’nin başından talihsizlikler hiç eksik olmaz.

Benim Adım Melek Ömer ve Defne gerçekte sevgili mi?

Benim Adım Melek dizisinde Ömer ve Defne karakterlerine hayat veren Mustafa Mert Koç ile Rabia Soytürk arasında aşk iddiaları gündeme geldi. Birçok magazin sayfasında bu durumla ilgili paylaşımlar yapıldı. İkili bu iddiaların ardından sosyal medya hesaplarından paylaştıkları fotoğraflarla aşk iddialarını doğruladı.