Bengü’nün bebeği antikorlu doğacak

Türkiye korona virüs aşılama sürecine tam gaz devam ederken ünlü şarkıcı Bengü sosyal medya üzerinden aşı olacağını duyurmuştu. 5 aylık hamile olan Bengü’nün aşı olacağını söylemesi bazı tepkilere yol açtı.

Bebeğim antikorlu doğacak

İkinci kez anne olmaya hazırlanan ünlü şarkıcı Bengü geçtiniz günlerde Nişantaşı’nda magazincilere konuştu. Hamileyken aşı olduğu için gelen tepkilere yanıt olarak ‘Uzmanlar 3 aydan sonra hamile kadınların da aşı olabileceğini söylüyordu. Gönül rahatlığıyla aşımı oldum, bebeğim antikorlu doğacak inşallah’ açıklamasında bulundu.

Ayrıca şarkıcı, şuana kadar herhangi bir yan etki görmedim. Ailemle birlikte doktorumuza danışarak aşı olmayı uygun gördük. Aşı olmayı yaptırmamaktan daha uyun buluyorum. Hamileyken korona virüse yakalanırsam benim için daha riskli olabilirdi. Ayrıca uzmanlar 3 aydan sonra aşı yaptırmada bir sorun oluşmadığını söylüyor açıklamalarında bulundu.

Konser çalışmaları başladı

Bengü, temmuz ayında iki tane düğünde sahne alacağını ağustos ayında ise konserlerinin başlayacağını magazincilerle paylaştı. Doğum sürecinin yaklaştığı güne kadar çalışacağını söyleyen sarkıcı hamileliği bir hastalık olarak görmüyorum açıklamasında bulundu.