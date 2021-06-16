İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Market kasalarına kuyruk beklemeye son!
Market kasalarına kuyruk beklemeye son!
Aşı randevusu almadan hastaneye gidip aşı yaptırabilir mi?
Son Dakika
Aşı randevusu almadan hastaneye gidip...
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında koruyor? Yan etkileri neler?
Son Dakika
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında...
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En...

Bengü’nün bebeği antikorlu doğacak

5 aylık hamile olan ünlü şarkıcı Bengü geçtiğimiz günlerde korona virüs aşısı oldu. Hamile şarkıcının bebeği dünyaya antikorlu olarak gelecek. İkinci kez anne olmaya hazırlanan Bengü geçtiğimiz günlerde korona virüs aşısı olacağını açıklamıştı. Bengü’nün hamileyken aşı olacağını duyurması bazı tepkilere yol açtı. 5 aylık hamile şarkıcı gelen tepkilere nasıl cevap verdi? Merak edenler için detaylar haberimizde.

16 Haziran 2021 Çarşamba 13:19
Bengü’nün bebeği antikorlu doğacak
Takip Et:

Türkiye korona virüs aşılama sürecine tam gaz devam ederken ünlü şarkıcı Bengü sosyal medya üzerinden aşı olacağını duyurmuştu. 5 aylık hamile olan Bengü’nün aşı olacağını söylemesi bazı tepkilere yol açtı.

Bebeğim antikorlu doğacak

İkinci kez anne olmaya hazırlanan ünlü şarkıcı Bengü geçtiniz günlerde Nişantaşı’nda magazincilere konuştu. Hamileyken aşı olduğu için gelen tepkilere yanıt olarak ‘Uzmanlar 3 aydan sonra hamile kadınların da aşı olabileceğini söylüyordu. Gönül rahatlığıyla aşımı oldum, bebeğim antikorlu doğacak inşallah’ açıklamasında bulundu.

Ayrıca şarkıcı, şuana kadar herhangi bir yan etki görmedim. Ailemle birlikte doktorumuza danışarak aşı olmayı uygun gördük. Aşı olmayı yaptırmamaktan daha uyun buluyorum. Hamileyken korona virüse yakalanırsam benim için daha riskli olabilirdi. Ayrıca uzmanlar 3 aydan sonra aşı yaptırmada bir sorun oluşmadığını söylüyor açıklamalarında bulundu.

Konser çalışmaları başladı

Bengü, temmuz ayında iki tane düğünde sahne alacağını ağustos ayında ise konserlerinin başlayacağını magazincilerle paylaştı. Doğum sürecinin yaklaştığı güne kadar çalışacağını söyleyen sarkıcı hamileliği bir hastalık olarak görmüyorum açıklamasında bulundu.


Son Güncelleme: 16.06.2021 13:19
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BengüKoronavirüsKoronavirüs Aşısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üç Kuruş Yakında Ekranlarda! Uraz Kaygılaroğlu da ekibin ilk üyesi oldu.
Üç Kuruş Yakında Ekranlarda! Uraz Kaygılaroğlu da ekibin ilk üyesi oldu.
Reşat Strik Müslüman mı, dini ne?
Reşat Strik Müslüman mı, dini ne?
Şevval Sam Kimdir? Kaç yaşındadır? Çocuğu var mı? işte detaylar
Şevval Sam Kimdir? Kaç yaşındadır? Çocuğu var mı? işte detaylar
Hasan Saltık kimdir? Kalan Müzik sahibi Hasan Saltık nereli, kaç yaşında, neden öldü?
Hasan Saltık kimdir? Kalan Müzik sahibi Hasan Saltık nereli, kaç yaşında, neden öldü?
Orkun Işıtmak kimle evlendi? Youtuber Orkun Işıtmak'ın eşi Merve Yorgancılar kimdir?
Orkun Işıtmak kimle evlendi? Youtuber Orkun Işıtmak'ın eşi Merve Yorgancılar kimdir?
Şeyma Subaşı tektaş yüzüğünün markası ve fiyatı nedir ?
Şeyma Subaşı tektaş yüzüğünün markası ve fiyatı nedir ?

Popüler Haberler

Pazar günü sokağa çıkma yasağı devam edecek mi?
17 Haziran 2021 Perşembe Kanal D yayın akışı Kanal D kanalında bugün neler var?
17 Haziran 2021 Perşembe Star TV yayın akışında ne var?
Show TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? 17 Haziran 2021 Perşembe Show TV dizi, film ve programları
17 Haziran 2021 Perşembe TRT 1 yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
Fox TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? 17 Haziran 2021 Perşembe Fox TV dizi, film ve programları
17 Haziran 2021 Perşembe Kanal 7 yayın akışı: Dizi, film ve programları
2021-2022 yılında yayın hayatına başlayacak olan yeni diziler ve yayınlanacağı kanallar hangileridir?
17 Haziran 2021 Perşembe TV 8 yayın akışı TV 8 kanalında bugün neler var?
Kripto para nedir, nasıl oluşturulur?
Fatmagül Fakı kimdir? Fatmagül Fakı görev aldığı dizi ve programlar
Resmi Gazete'de 6 Haziran Pazar bugün hangi haberler var? 6 Haziran Pazar Resmi Gazete atama kararları
La Casa De Papel 5. sezon ne zaman? Netflix La Casa De Papel,de soygun sona mı eriyor, dizi final mi yapacak?
İnternet üzerinden oynanan oyunların olumlu ve olumsuz etkileri nelerdir?
Kefaret dizisindeki Sinan Başkomiser karakteri Kimdir? Mert Fırat dizideki rolü ve hayatı
18 Haziran 2021 Cuma TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 18 Haziran Cuma at yarışı programı
Şeyda Aydın kimdir? Şeyda Aydın kaç yaşında?
Steam oyun indirimleri ne zamandır? 2021 Steam indirim tarihleri
TV8 Pişti programı ne zaman başlayacak? Pişti programı formatı ne?
Bim'de satılan Polosmart taşınabilir şarj aleti nasıl, alınır mı? Polosmart taşınabilir şarj aleti özellikleri
Cengiz Sezici kimdir? Nerelidir? Cengiz Sezici kaç yaşında vefat etti?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.