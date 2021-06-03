Bengü oğluna koyacağı ismi sosyal medyadan duyurdu

İlk çocuklarına Zeynep adını vermeleri üzerine ikinci hamilelikten sonra koyulacak isim merak konusu oldu. Bu sefer erkek çocuk bekleyen çift isime karar verdi. Bengü, oğluna eşinin ismini vereceklerini açıkladı. ‘Junior Selim’ diye sesleneceklerini ve eşinin hayali olduğunu da söyledi.
‘’Eşimin en büyük hayaliydi’’
‘’Henüz aşermedim’’
İkinci hamileliğini beklemediğini fakat öğrenince mutlu olduğunu söyleyen Bengü hamilelik sürecinin kolay geçtiğini söyledi. Şarkıcı Bengü’ye aşerme ile ilgili sorular yöneltilmesi üzerine ‘’İkinci hamilelikte daha çok olur dediler fakat ben henüz aşermedim ‘’ diyerek cevabını verdi. 2018 yılında dünya evine giren Bengü eşi Selim Selimoğlu ile mutlu bir evliliğe adım attı.
Son Güncelleme: 03.06.2021 13:46