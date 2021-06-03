Bengü oğluna koyacağı ismi sosyal medyadan duyurdu

İlk çocuklarına Zeynep adını vermeleri üzerine ikinci hamilelikten sonra koyulacak isim merak konusu oldu. Bu sefer erkek çocuk bekleyen çift isime karar verdi. Bengü, oğluna eşinin ismini vereceklerini açıkladı. ‘Junior Selim’ diye sesleneceklerini ve eşinin hayali olduğunu da söyledi.

‘’Eşimin en büyük hayaliydi’’

İkinci kez anne olmaya hazırlanan Bengü, oğluna koyacağı ismi açıkladı. Eşi Selim Selimoğlu’nun adını vermeyi düşündüklerini belirtti. Sosyal medyadan paylaşılan fotoğrafın altına şu notları düştü. ‘’İsim olarak soyadımız Selimoğlu olduğu için ‘Junior Selim’ diye düşünüyoruz. Zaten eşim Selim’in de hayaliydi. Zeynep ismini ben koymuştum bunu da Selim’e bıraktım’’ ifadelerini kullanarak sevenleri ile paylaştı.

‘’Henüz aşermedim’’

İkinci hamileliğini beklemediğini fakat öğrenince mutlu olduğunu söyleyen Bengü hamilelik sürecinin kolay geçtiğini söyledi. Şarkıcı Bengü’ye aşerme ile ilgili sorular yöneltilmesi üzerine ‘’İkinci hamilelikte daha çok olur dediler fakat ben henüz aşermedim ‘’ diyerek cevabını verdi. 2018 yılında dünya evine giren Bengü eşi Selim Selimoğlu ile mutlu bir evliliğe adım attı.