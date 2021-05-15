Bengü, müjdeli haberi duyurdu! İkinci kez anne oluyor!

2018 senesinde Selim Selimoğlu ile dünya evine giren şarkıcı Bengü, 1 sene sonra kızı Zeynep'i dünyaya getirdi. İlk defa annelik duygusunu yaşayan ünlü isim, bir kez daha sevenlerine müjdeyi verdi.

Bengü, Instagram hesabı üzerindenolduğunu açıkladı. Bayram sürprizi diyerek ikinci çocuğuna hamile kaldığını açıklayan Bengü ailecek çekildikleri bir fotoğrafı paylaşarak, "Bayramın sürprizi bizden gelsin. Zeynep abla oluyor; birde oğlumuz oluyor! Dualarınızı eksik etmeyin; kocaman sevgiler bizden hepinize" notunu düştü.

42 yaşında olan Bengü’nün bu güzel haberini verdiği paylaşımının altına pek çok ünlü isim yorum yaparak güzel dileklerde bulundu.