Bengü, İzmir'i vuran depremde yaşadığı korkuyu böyle anlattı: Elimiz kolumuz bağlı, buz gibi izliyoruz...

Ailesi İzmir’de yaşayan ünlü şarkıcı Bengü deprem sonrasında büyük şok yaşadığını ifade ederken anne ve babasının durumlarının iyi olduğunu söyledi. İzmir’e büyük geçmiş olsun dileklerini iletirken Seferihisar Özdere’nin evlerini yerleri olduğunu ailesinin ve sevenlerinin iyi olduğunu belirtirken enkaz altından iyi haberler beklediğini söyledi.

Çocukluğunun geçtiği mahallede gerçekleşen korkunç yıkımlar karşısında şok olduğunu belirten ünlü şarkıcı korku ve kaygıyla ekranları izlediğini söyleyen Bengü elimiz kolumuz bağlı olanları izliyoruz diyerek kaygılarını belirtti. Kendi mahallesinde gerçekleşen bu yıkımları acı içerisinde seyrettiğini söylerken enkaz altındakilere güç vermesi için dua ettiğini İzmir’in acısını paylaştıklarını belirtti. En kaz altından çıkacak iyi haberleri dört gözle beklediğini belirten ünlü sanatçı herkesten dualarını eksik etmemelerin istedi.