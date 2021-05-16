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Bengü hamile mi? Bengü kimdir, kaç yaşında, eşi kim, kimle evli?

Türkiye'nin sevilen seslerinden biri olan Bengü, resmi sosyal medya hesabı İnstagram'dan hayranlarına müjdeli bir haber verdi. Bengü, ikinci çocuğuna hamile olduğunu açıkladı. Şarkıcı Bengü hamile mi? Bengü kimdir? Kaç yaşında, kim ile evli? İşte tüm detaylar...

16 Mayıs 2021 Pazar 21:59
Bengü hamile mi? Bengü kimdir, kaç yaşında, eşi kim, kimle evli?
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 Selim Selimoğlu ile mutlu bir evliliği olan Bengü, geçtiğimiz senelerde kızı Zeynep’i kucağına almıştı. Ünlü şarkıcı şimdi de hayranları ile ikinci kez hamile olduğu haberini payaştı.

Resmi sosyal medya hesabı İnstagram üzerinden takipçileri ile hamile olduğu haberini şu paylaşımla aktardı:

“Bayramın sürprizi bizden gelsin. Zeynep abla oluyor; bir de oğlumuz oluyor!!! Dualarınızı eksik etmeyin; kocaman sevgiler bizden hepinize”

42 yaşında olan başarılı şarkıcı Bengü, Selim Selimoğlu ile evliliğini mutlu bir şekilde sürdürürken ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor. Zeynep’ten sonra ikinci kez anne olacağını duyuran Bengü, bu kez bir oğlu olacağını da açıkladı.


Son Güncelleme: 16.05.2021 21:59
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Anahtar Kelimeler:
BengüMagazinşarkıcı
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