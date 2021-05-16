Bengü hamile mi? Bengü kimdir, kaç yaşında, eşi kim, kimle evli?

Selim Selimoğlu ile mutlu bir evliliği olan Bengü, geçtiğimiz senelerde kızı Zeynep’i kucağına almıştı. Ünlü şarkıcı şimdi de hayranları ile ikinci kez hamile olduğu haberini payaştı.

Resmi sosyal medya hesabı İnstagram üzerinden takipçileri ile hamile olduğu haberini şu paylaşımla aktardı:

“Bayramın sürprizi bizden gelsin. Zeynep abla oluyor; bir de oğlumuz oluyor!!! Dualarınızı eksik etmeyin; kocaman sevgiler bizden hepinize”

42 yaşında olan başarılı şarkıcı Bengü, Selim Selimoğlu ile evliliğini mutlu bir şekilde sürdürürken ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor. Zeynep’ten sonra ikinci kez anne olacağını duyuran Bengü, bu kez bir oğlu olacağını da açıkladı.