Bengi Öztürk'ten Vera paylaşımı! Havamızı aldık

Birçok dizi ve filmde oynayan güzel oyuncu Bengi Öztürk, haziran ayında bir kız çocuğu sahibi olmuştu.

Doğumundan sonra herhangi bir fotoğraf paylaşmayan güzel oyuncu, 5 ayın ardından ilk defa kızı Vera ile bir fotoğraf paylaştı.

Kızı ile olan fotoğrafını paylaşan Bengi Öztürk, kızı ile hava aldıklarını ve şimdi de banyo yapacaklarını takipçileriyle paylaştı. uyku konusunda eğitimlere başlamadıklarını dile getiren Öztürk, o konuda da çalıştıklarını aktardı.

Güzel oyuncunun paylaştığı fotoğrafı hayranları yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.