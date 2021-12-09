Belma Topçakar kimdir?

Bez Bebek, Ölümsüz Kahramlar, Kanal-İ-Zasyon, Kırk Zeytin Dalı, Kirli Oyunlar, Ağır Roman gibi yapımlarda yer alan Topçakar, 1965 yılında Samsun’da doğmuştur. Son olarak ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle ekran karşısına geçti ve büyük bir beğeni topladı.

Belma Topçakar’ın rol aldığı bazı diziler ve filmler:

2007 – Bez Bebek (TV Dizisi)

2010 – Konstantin’in Şifreleri (Sinema Filmi)

2015 – Kü’fa: Cin Kapanı (Sinema Filmi)

2018 – İkizler Memo-Can (TV Dizisi)

2018 – Jet Sosyete (TV Dizisi)

2018 – Darısı Başımıza (TV Dizisi)