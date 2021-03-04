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Bella Thorne'un süper mini eteğiyle TikTok'da paylaştığı twerk videosu izlenme rekoru kırdı!

Cinsel içerikli bir sitede üye olmasının ardından sadece 24 saatiç içerisinde 1 milyon dolar kazanarak rekor kıran Bella Thorne süper mini eteği ile twerk yapınca sosyal medyayı salladı.

04 Mart 2021 Perşembe 17:45
Bella Thorne'un süper mini eteğiyle TikTok'da paylaştığı twerk videosu izlenme rekoru kırdı!
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Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ile dikkatleri sık sık üzerinde toplayan Amerikalı oyuncu ve şarkıcı Bella Thone, yetişkin film yıldızı Abella Danger ile 'Shake It' isimli şarkı için bir klipte bir araya geldi. Danger ile müstehcen sahnelerin altına imzasını atan Thone, klipini 19 Şubat gününde YouTube'da paylaştı.

Kısa süre içerisinde milyonları aşkın kişi tarafınca izlenen klip, içeriğinden dolayı kullanıcıları rahatsız edince YouTube, düğmeye bastı. Müzik platformu, müstehcen olduğu gerekçesi ile Bella Thone'un klipini kaldırmak zorunda kaldı.

Thone’sa bu olay sonrasında isyan ederek günler boyunca klipinden sahneleri paylaştı. Thone son olaraksa yeni bir TikTok videosu ile gündeme geldi. Thone, twerk yaparken 'Hareketimi izle' notu ile bir paylaşım yaptı.

Süper minisi ile twerk yapan ünlü oyuncu ortalığı salladı. Eğlendiği anları paylaşan Thone yine beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

 



Son Güncelleme: 04.03.2021 17:45
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BellaThorneTikTok
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