İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler ilk müşterilerini karşıladı!
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler...
WhatsApp’ın masaüstü uygulamasına sesli ve görüntülü arama özelliği geldi!
WhatsApp’ın masaüstü uygulamasına sesli ve...
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
O kentte vatandaşlardan tam kapanma talebi geldi!
O kentte vatandaşlardan tam kapanma...

Bella Thorne mini etekli dansıyla TikTok'u salladı

23 yaşındaki Amerikalı dansçı Bella Thorne'nın mini eteğiyle yapmış dansı TikTok'u salladı.

07 Mart 2021 Pazar 11:53
Bella Thorne mini etekli dansıyla TikTok'u salladı
Takip Et:

23 yaşındaki Amerikalı dansçı Bella Thone konuşulan paylaşımlarına sanal alemde devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda sanal alemde cinsel içerikli bir siteye üye olup saatler içerisinde 1 milyon dolar kazanan ve bu yaptığıyla olay olan dansçı Bella Thone bu sefer süper mini eteğiyle yaptığı dans ile TikTok'u salladı.Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve hayranlarıyla etkileşimini ihma etmeyen güzel dansçı çektiği iddialı klipleri youtube kanalından da yayınlıyor.

Bella Thone'nın sanal alemde paylaşığı iddialı paylaşımlar milyonlarca kişi tarafından izleniyor ve kısa süre içinde binlerce beğeni topluyor.

Geçtiğimiz günler Youtube üzerinden yayınladığı bir videonun müstehcenlik gerekçesiyle kaldırılmasından sonra ünlü dansçı bu sefer TikTok üzerinden mini eteğiyle iddialı bir dans videosu paylaştı.

Bella Thone'nun bu iddialı dans videosu da diğer içerikleri gibi kısa süre içinde binlerce beğeni topladı.

 

 



Son Güncelleme: 07.03.2021 11:53
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Bella ThorneBella Thorne DansBella Thorne Twerk Dansı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MasterChef jürisi Şef Danilo Zanna koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden babası ile geçirdiği son anları anlattı
MasterChef jürisi Şef Danilo Zanna koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden babası ile geçirdiği son anları anlattı
MasterChef Suna Aydın'ın son hali görenleri şaşırttı
MasterChef Suna Aydın'ın son hali görenleri şaşırttı
Hasan Can Kaya'nın sevgilisi kimdir? Sultan San hakkında bilgiler
Hasan Can Kaya'nın sevgilisi kimdir? Sultan San hakkında bilgiler
Gülçin Karakaya kaç yaşında, nereli? ibo'nun sevgilisi Gülçin Karakaya hakkında bilgiler
Gülçin Karakaya kaç yaşında, nereli? ibo'nun sevgilisi Gülçin Karakaya hakkında bilgiler
Sibel Can nasıl zayıfladı, kaç kilo verdi? Sibel Can hangi diyeti yaptı, nasıl kilo verdi?
Sibel Can nasıl zayıfladı, kaç kilo verdi? Sibel Can hangi diyeti yaptı, nasıl kilo verdi?
İbrahim Tatlıses ve Gülçin Karakaya evleniyor mu? İbo ve Gülçin Karakaya düğünleri ne zaman?
İbrahim Tatlıses ve Gülçin Karakaya evleniyor mu? İbo ve Gülçin Karakaya düğünleri ne zaman?

Popüler Haberler

Kefaret dizisi Zeynep kimdir? Lavinya Ünlüer yaşı ve oynadığı diziler
Arıza dizisi Seda kimdir? Eda Şölenci yaşı ve oynadığı diziler
Kefaret dizisi Remzi kimdir? Gerçek adı nedir? Mustafa Uzunyılmaz nereli, yaşı kaç?
Hercai dizi oyuncusu Dilşah kimdir? Deniz Uğur hakkında bilgiler
Arıza dizisine yeni katılan ve ayrılan oyuncular
Kefaret dizisi Melis kimdir? Senay Dede kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Kefaret Nil karakteri kimdir? Ege Kökenli kimdir, nereli, kaç yaşında?
Tövbeler Olsun dizisindeki Eda karakteri kimdir?
Tövbeler Olsun dizisi Aleyna karakteri kimdir? Çiğdem Tunç'un hayatı ve yer aldığı diziler
Arıza dizisi Yavuz kimdir? Kemal Balıbaş'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Her gün yarım saat yürümenin sağlık açısından faydaları nelerdir?
Beren Saat'ten Atiye dizisi sevişme sahnesine ilk yorum
Mucize Doktor Tuğçe kimdir? Tuğçe'nin hastalığı nedir?
Rüyada cin görmek görmek ne demektir? Rüyada cin görmenin anlamı ve tabiri
Euro 2020 nerede yapılacak? Euro 2020 Avrupa Şampiyonası play-off elemeleri ne zaman oynanacak?
Tövbeler Olsun Demet karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Semiha Bezek kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Arıza dizisi Füsun kimdir? Dilara Aksüyek hakkında bilgiler
Kefaret dizisi Meltem karakterini kim canlandırıyor? Özge Özacar kimdir?
Arıza dizisine katılan Eda Dunisa Şölenci kimdir? Seda karakteri kimdir?
Kefaret dizisindeki Can karakteri kimdir?
Arıza dizisinin tekrar bölümleri ne zaman yayınlanıyor?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.