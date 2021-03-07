Bella Thorne mini etekli dansıyla TikTok'u salladı

23 yaşındaki Amerikalı dansçı Bella Thone konuşulan paylaşımlarına sanal alemde devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda sanal alemde cinsel içerikli bir siteye üye olup saatler içerisinde 1 milyon dolar kazanan ve bu yaptığıyla olay olan dansçı Bella Thone bu sefer süper mini eteğiyle yaptığı dans ile TikTok'u salladı.Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve hayranlarıyla etkileşimini ihma etmeyen güzel dansçı çektiği iddialı klipleri youtube kanalından da yayınlıyor.

Bella Thone'nın sanal alemde paylaşığı iddialı paylaşımlar milyonlarca kişi tarafından izleniyor ve kısa süre içinde binlerce beğeni topluyor.

Geçtiğimiz günler Youtube üzerinden yayınladığı bir videonun müstehcenlik gerekçesiyle kaldırılmasından sonra ünlü dansçı bu sefer TikTok üzerinden mini eteğiyle iddialı bir dans videosu paylaştı.

Bella Thone'nun bu iddialı dans videosu da diğer içerikleri gibi kısa süre içinde binlerce beğeni topladı.