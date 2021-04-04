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Bella Thorne Benjamin Mascolo evleniyor mu?

Amerikalı oyuncu Bella Thorne, magazin gündeminde adını sıkça duyarken şimdi ise evlilik konusu ile gündeme geldi. Şarkıcı Benjamin Mascolo ile aşk yaşayan Bella Thorne sanatçıdan evlilik teklifi aldı. Ünlü oyuncu Mascolo’nun teklifini kabul etti mi? Bella Thorne ve Benjamin Mascolo evleniyor mu?

04 Nisan 2021 Pazar 19:19
Bella Thorne Benjamin Mascolo evleniyor mu?
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Ünlü oyuncu Bella Thone, Amerika’da oldukça adını duyurmasından sonra bir süredir aşk yaşadığı sanatçı Benjamin Mascolo’dan evlilik teklifi aldı.  Evlilik yolunda ilk adımını atan oyuncu sanatçının evlilik teklifine ‘evet’ diyerek evlilik adımını atmış oldu.

Gece gezmesinde nişanlısı ile görüntülenen oyuncu yüzüğünü magazincilere gösterdi. Los Angeles’te ünlü şarkıcı ve oyuncu daha sonra lüks bir restaurantta yemek yemeğe gitti. İtalyan asıllı şarkıcı Mascolo ünlü Time Is Up, Young Lust ve Graceland gibi yapımların bestecisi olarak adını duyurdu.  Bella Thone ise Zendaya ile önemli rolleri paylaştı. Shake It Up (Haydi Çalkala) adlı proje ile tanınan küçük yaşta kendini gösteren Bella Thone, halen pek çok televizyon dizisinde ve sinema filminde rol almaya devam ediyor.



Son Güncelleme: 04.04.2021 19:19
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Anahtar Kelimeler:
Bella ThorneBenjamin MascoloEvlilikOyuncu
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