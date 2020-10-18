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BELLA HADİD'in New York sokaklarında zor anları

ABD'li ünlü model Bella Hadid New York sokaklarında alış veriş yaparken paparazilere yakalandı. Hadid sütyen giymediği için frikik vermekten kaçınırken zor anlar yaşadı.

18 Ekim 2020 Pazar 00:22
BELLA HADİD'in New York sokaklarında zor anları
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Geçtiğimiz günlerde arkadaşlarıyla birlikte teknede 24. doğum gününü kutlayan ünlü model Bella Hadid şimdide New York sokaklarında alış veriş yaparken paparazzilere yakalandı.

Ünlü model Hadid geçtiğimiz gün kutladığı doğum gününe özel arkadaşlarıyla birlikte teknede verdiği renga renk bikinili pozlar ile sanal alemde gündem olmuştu.

New York sokaklarında şık bir trençkot ve siyah maskesiyle dolaşırken objektiflere yakalanan Bella Hadid sütyen giymediği için frikik vermekten kaçınırken zor anlar yaşadı.


Tek başına olan güzel model bir süre alış veriş için sokaklarda dolaştıktan sonra gözlerden kayboldu.

İŞte Bella Hadid'in paparazzilere frikik vermemek için yoğun çaba sarf ettiği o görüntüleri

 

 



Son Güncelleme: 18.10.2020 00:22
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Anahtar Kelimeler:
Bella HadidABDli ünlü Model Bella Hadid
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