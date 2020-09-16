Bella Hadid'den ablası Gigi Hadid ile birlikte hamilelik pozu!

Ünlü model Gigi Hadid ile ünlü şarkıcı Zayn Malik’in çocukları olacak. Hamilelik dönemini geçiren Gigi Hadid’e bu dönemde en çok destek olan kendisi gibi modellik yapan kardeşi Bella Hadid oldu.

Hamilelik döneminde Gigi Hadid’in yanında bulunan Bella Hadid, ablasına yardımcı oluyor.

Ablası ile vakit geçiren Bella Hadid, son olarak sosyal medya hesabından ablası ile birlikte olduğu bir fotoğrafı paylaştı.

Fotoğrafın altında Zayn ve Gigi’ye olan sevgisini dile getiren Bella Hadid, bu sevgiden dolayı ağlamayı bırakamadığını belirtti.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı binlerce beğeni alan Bella Hadid’in bu fotoğrafına birçok kişi tarafından da olumlu yorumlar yapıldı.