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Bella Hadid yine Filistin eylemlerinde! Ünlü model puşiyle fotoğraf paylaştı

İsrail'in düzenlediği Filistin saldırıları tepki çekmeye devam ediyor. Filistin kökenli olan dünyaca ünlü model Bella Hadid, Filistin eylemlerine katıldı. Ünlü model puşiyle fotoğraf paylaştı. İşte Bella Hadid'in İsrail'e tepkisi...

16 Mayıs 2021 Pazar 14:45
Bella Hadid yine Filistin eylemlerinde! Ünlü model puşiyle fotoğraf paylaştı
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Baba tarafından Filistin kökenli olan Bella Hadid, İsrail’in Doğu Kudüs ve Gazze’de yaptığı bombardımana tepki göstermek için sokağa çıktı. Ünlü manken, insanları kendilerini eğitmeleri için uyararak bunun bir din meselesi değil ırkçılık meselesi olduğunu söyledi.

Bella Hadid boynunda puşiyle Filistin eyleminde - 1

Bella Hadid, anne tarafından Hollandalı, baba tarafından Filistin kökenlidir.

ABD’de düzenlenen Filistin eylemlerine katılan 24 yaşındaki manken, elinde Filistin bayrağı ve boynunda puşiyle ‘’Filistin’e özgürlük’’ çağrısı yaptı.

Protesto sırasında çekilen fotoğraflarını instagram hesabında paylaşan model, kalbinin hissetme şeklinin bu olduğunu söyleyerek ender bir cins olduklarını ifade etti. Hadid, ‘Özgür Filistin’ çağrısı yaptı.

Büyükanne ve büyükbabasının 1941 senesinde Filistin’de evlendikleri gün çekilen fotoğrafını paylaşan Hadid, babası Muhammed Hadid’in ailenin sekiz çocuğundan birisi olduğunu, 1948 senesinde ailenin tamamının önce Suriye’ye, daha sonra Lübnan ve Tunus’a iltica etmek zorunda kaldıklarını açıkladı.

Bella Hadid boynunda puşiyle Filistin eyleminde - 4

Hadid, ailesini ve mirasını sevdiğini söyleyerek Filistin’i sevdiğini vurguladı. Daha iyi bir ülke umut ettiğini belirten güzel manken, tarihlerini kimsenin silemeyeceğini vurguladı.

Bella Hadid boynunda puşiyle Filistin eyleminde - 6

Hadid, 4 sene önce katıldığı bir Filistin eyleminden olan görüntülerini de paylaştı. İsrail’in sömürgeciliğini, etnik temizliği ırkçılık olarak değerlendirdi.


Son Güncelleme: 16.05.2021 14:45
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Anahtar Kelimeler:
İsrailFilistinBella Hadid
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